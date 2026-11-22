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أفاد موقع "أكسيوس"، الأحد، بأن جهاز الاستخبارات والأمن الأوكراني نفذ هجوما بعيد المدى بطائرات مسيرة استهدف سفينة حربية روسية داخل قاعدة البحرية شرقي ، فجر الأحد.ونقل الموقع عن مصدر مطلع على العملية، أن الجهاز الأوكراني يقف وراء الهجوم.ويأتي التقرير بعدما رجحت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، تعرض سفينة روسية لهجوم بمركبات مسيرة أثناء رسوها في ، ووجهت بالتنسيق مع لإجراء تحقيق مشترك.وقالت الحكومة إن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن السفينة، التي كانت في طريق عودتها إلى ، وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.وأكدت السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، وسلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية. (سكاي نيوز عربية)