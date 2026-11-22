استهدفت القوات الروسية، مواقع عدة في أوكرانيا، بينها مبنى سكني في منطقة ديمر شمال كييف، ومحطة كهرباء ومنشآت للبنية التحتية للموانئ، وفق مصادر وبيانات متطابقة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل شخصين على الأقل جراء استهداف المبنى السكني بطائرة مسيّرة روسية، مشيراً إلى أن نحو عشرة أشخاص قد يكونون عالقين تحت الأنقاض. وأوضح أن جزءاً من المبنى المؤلف من خمسة طوابق انهار، وأن فرق الطوارئ تمكنت من إجلاء تسعة أشخاص واحتواء الحريق، فيما أصيب أربعة آخرون في الهجوم.

وتأتي هذه الضربات في وقت كثّفت فيه هجماتها على كييف خلال الأشهر الستة الماضية، وسط مخاوف أوكرانية من أن يكون الشتاء المقبل الأقسى منذ بدء الحرب.

من جهتها، أعلنت الروسية استهداف محطة «برافوبيريجنا» للطاقة في زابوريجيا، ومنشآت للبنية التحتية في ميناء «كيليا» بمنطقة أوديسا، إضافة إلى سفينة شحن شمال شرقي المدينة. وقالت إن هذه المواقع تُستخدم في إمداد القوات المسلحة بالطاقة والمعدات والبضائع، مشيرة إلى استهداف منشآت مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري. ولم يتسنّ التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وفي المقابل، أعلنت شركة «أوكرينيرجو» أن الهجمات ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية لشبكات نقل الكهرباء في أوديسا ومحيطها، ما جعل إيصال الكميات اللازمة من الكهرباء إلى المستهلكين متعذراً من الناحية الفنية في الوقت الراهن.

على الجانب الروسي، أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة خمسة أشخاص في هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية على منطقة كراسنودار، أربعة منهم في قرية أفيبسكي التي تضم مصفاة نفط تعرضت لهجمات متكررة خلال الأشهر الماضية.

وفي حصيلة الضحايا المدنيين، أعلنت منظمة للطفولة «يونيسف» مقتل 114 طفلاً وإصابة 1030 آخرين في أوكرانيا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مشيرة إلى أن عدد الضحايا الأطفال الذين جرى التحقق منهم تجاوز حصيلة أي من السنوات الثلاث الماضية.

وفي تطور متصل، أفاد خفر السواحل الفنلندي باندلاع حريق على متن سفينة الشحن الروسية «سبارتا2» في بحر البلطيق، بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة السبت، واستمرار النيران رغم محاولات إخمادها.

وقال الجيش الفنلندي إن أوكرانيا يُرجح أن تكون وراء الهجوم، موضحاً أن السفينة، التي كانت متجهة إلى جيب كالينينغراد الروسي، تضررت في المياه الدولية قبل أن تنجرف إلى المياه الفنلندية وترسو فيها. وحذّر قائد البحرية الإستونية من عدم استبعاد وقوع هجمات أخرى في خليج فنلندا، في ظل مخاوف من امتداد تداعيات الحرب إلى دول البلطيق الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وتخضع سفينة «سبارتا2»، التي يبلغ طولها 121 متراً وترفع الروسي، لعقوبات أميركية، فيما تقدم الشركة المالكة لها، «أوبورون لوجيستيكا»، خدمات الإمداد والتموين لوزارة الدفاع الروسية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، لم تحقق المحادثات التي تقودها لإنهاء الحرب تقدماً يُذكر، في ظل تمسك موسكو بمطالبها، فيما يشترط أن يكون أي اتفاق لإنهاء الحرب جزءاً من تفاهم أوسع بشأن الأمن .