أعلنت ، اليوم الأحد، إصابة أحد أفراد القوات المسلحة بأداة حادة في محافظة مأدبا، مشيرة إلى أن إصابته طفيفة وأنه غادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية أن بلاغاً ورد عصر الأحد إلى مديرية شرطة محافظة مأدبا، حول تعرض أحد مرتبات القوات المسلحة للإصابة بأداة حادة.

وأشار إلى أنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يغادره بعد الاطمئنان على وضعه الصحي، لافتاً إلى أن إصابته وُصفت بالطفيفة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الحادثة وقعت أثناء وجود العسكري في إجازته الرسمية، وليس خلال تأدية واجبه العسكري، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تؤخذ في الاعتبار في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة.