قال الرئيس الأميركي ، إنه يميل إلى توجيه ضربة لإيران مطلع العام المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها، دون أن ينفي استمرار المحادثات "غير المباشرة" مع .

وحذر ، في تصريحات منسوبة إلى شبكة "Fox News"، من أن القوات الأميركية التي تفرض حصاراً بحرياً على ستطلق النار على أي سفينة إيرانية تحاول خرق الحصار.

وأكد ترامب أنه لن يتخذ قراراً بشأن خطوته المقبلة في الحرب مع إيران قبل بداية العام الجديد، مؤكداً أنه ليس متعجلاً في حسم خياراته.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية لإحياء المفاوضات بين وطهران، إذ وصل وفد إلى العاصمة ، وأجرى محادثات استمرت نحو ساعتين، بحسب مساعد كاظم غريب آبادي.

ويبحث خيارات التصعيد وتداعيات الرد الإيراني، بينما تراهن الإدارة الأميركية على استمرار الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية للضغط على طهران، وسط مخاوف من أن يؤدي تمديد الحشد العسكري الأميركي في المنطقة إلى إضعاف جاهزية القوات.

وتتمسك إيران بمطالب وقف الحرب ورفع الحصار الاقتصادي والإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج، فيما تسعى واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق دائم يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.