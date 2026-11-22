أنهى وفدا ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة، ، جولة جديدة من المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حكومي، من دون التوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار الخلافات حول ملفات أساسية تتطلب تنازلات من الطرفين.

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واستمر الاجتماع نحو أربع ساعات في فندق بمدينة هرتسليا قرب ، وجمع وفداً من حزب "يشار" الذي يتزعمه آيزنكوت، وآخر من حزب "الليكود" برئاسة ، وذلك بعد أسبوع على عقد اللقاء الأول بين الجانبين.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع أن "مواقف الحزبين بشأن سلسلة من المسائل الجوهرية قُدّمت وشكّلت موضع نقاشات معمّقة"، من دون الإعلان عن أي تقدم ملموس، مكتفياً بالإشارة إلى عقد اجتماع آخر في وقت لاحق، من دون تحديد موعده.

ويملك آيزنكوت، السابق للجيش ، مهلة حتى السادس من كانون الأول، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل الحكومة، بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت أواخر تشرين الأول، ولم تمنح أيّاً من المعسكرين أغلبية مطلقة في الكنيست.

ورغم امتلاك المعسكر الذي يقوده 48 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 61 مقعداً مطلوبة لنيل الأغلبية، لا تزال الخلافات قائمة داخله بشأن الصيغة الأنسب لتشكيل الحكومة، بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً (الحريديم)، أو التقارب مع الأحزاب العربية، أو التوصل إلى اتفاق لتشكيل مع حزب "الليكود".