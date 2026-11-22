أعلن ، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ-1، بنسخة المدى المعزز (ER)، شرق ، زاعماً أنها المسيّرة العشرون من هذا الطراز التي تسقطها دفاعاته الجوية.

ونقلت (إرنا) عن العلاقات العامة للحرس الثوري أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية تمكنت من اعتراض المسيرة وإسقاطها باستخدام منظومة دفاع جوي حديثة.

وأضاف ، في بيان، أن "هذه هي الطائرة المسيرة الـ4 للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأميركي، التي جرى إسقاطها خلال الـ24 ساعة الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي".