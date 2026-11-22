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أعلن الحرس الثوري الإيراني، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ-1، بنسخة المدى المعزز (ER)، شرق مضيق هرمز، زاعماً أنها المسيّرة العشرون من هذا الطراز التي تسقطها دفاعاته الجوية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن العلاقات العامة للحرس الثوري أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية تمكنت من اعتراض المسيرة وإسقاطها باستخدام منظومة دفاع جوي حديثة.
وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أن "هذه هي الطائرة المسيرة الـ4 للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأميركي، التي جرى إسقاطها خلال الـ24 ساعة الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي".