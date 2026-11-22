قال الوطنية في جاي كلايتون، إن على توقع المزيد من الانقطاعات والاضطرابات في الخدمات التكنولوجية، وذلك مع قيام الشركات والهيئات الحكومية بتحديث أنظمتها المتقادمة.

وأضاف لشبكة (سي.إن.إن): "سنواجه في إطار عملية التحديث المستمرة هذه أعطالا وثغرات وانقطاعات في الخدمة. هذا أمر لا مفر منه".



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وأجرى كلايتون مقابلات في برامج الأخبار بعد أيام من إرجاع الرئيس سلسلة الأعطال التقنية في الآونة الأخيرة إلى عمليات تحديث الأنظمة التقنية للشركات. وقال كلايتون إن عمليات التحديث ضرورية لتحسين الأداء والأمن الإلكتروني، إذ يضع التقدم التكنولوجي ضغوطا على الأنظمة القديمة.تسببت سلسلة من الأعطال التقنية هذا الشهر في تعطيل أنظمة أميركية حيوية، بما في ذلك توقف السفر الجوي على مستوى الولايات المتحدة، وانقطاع خدمة مايكروسوفت الذي أثر على خدمات البريد الإلكتروني، وخلل تقني أثر على عدة بنوك كبرى، وانقطاع موقت في شبكة وكالة .

وقال كلايتون لشبكة إيه.بي.سي إنه يكرر تصريحاته السابقة بأن تلك الأعطال لم تكن نتيجة أعمال منسقة أو برعاية دولة، وعزاها إلى عمليات تحديث تقنية.



ورفض كلايتون مناقشة تفاصيل تقارير منفصلة عن هجمات إلكترونية استهدفت مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الزراعة، قائلا إنه يتوقع أن يقدم المحققون إجابات "في الوقت المناسب".