أصيب 10 أشخاص، بينهم روس وليبيون، بجروح طفيفة جراء انفجار استهدف سفينة روسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، الأحد، فيما أنقذت القوات البحرية طاقم سفينة تجارية تعرضت لهجوم منفصل قبالة المدينة.

ونقلت وكالة " " عن مصدرين طبيين أن المصابين سقطوا في الانفجار الذي رجحت حكومة شرق ليبيا، استناداً إلى التحقيقات الأولية، أنه نجم عن هجوم بطائرات مسيرة.

وفي حادث منفصل، أفاد مصدران عسكريان ليبيان للوكالة بتعرض سفينة تجارية ترفع علم مالطا لهجوم بواسطة زورق مسير قبالة بنغازي، مشيرين إلى إنقاذ طاقمها. وأضافا أن القوات البحرية والجوية اعترضت أكثر من 20 زورقاً مسيراً قبالة ساحل المدينة مساء الأحد، من دون اتضاح حجم الأضرار أو وجود صلة بين الهجومين.

وقالت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إن السفينة الروسية كانت عائدة إلى ، وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، بموجب اتفاقات التعاون البحري بين البلدين.

وأكدت عدم تعرض مرافق الميناء والقاعدة البحرية، بما فيها المستودعات، لأي أضرار، مشيرة إلى استئناف العمل المعتاد بعد إخماد الحريق وتأمين الموقع. كما وجهت بفتح تحقيق شامل والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك وتحديد ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

وكانت مصادر ليبية قد أفادت " عربية" باستخدام عدة زوارق مسيرة في الهجوم، مشيرة إلى أن القوات البحرية تصدت لأربعة منها وألحقت أضراراً بها.

وبحسب المصادر، فإن السفينة، التي وصفت بأنها فرقاطة، كانت تقل ما بين 90 و100 عسكري، فيما تعود قطع احتفظ بها الجيش، وفق تقديرها، إلى زوارق أوكرانية الصنع من طراز "ماغورا"، مجهزة بأنظمة اتصال عبر "ستارلينك".

وقدرت المصادر مدى هذه الزوارق بما بين 800 و1500 كيلومتر، ورجحت انطلاقها من إحدى القواعد التي قالت إن قوات أوكرانية تشغلها في غرب ليبيا، من دون التمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات.

وفي سياق متصل، نقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد عن مصدر مطلع أن جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" نفذ الهجوم بعيد المدى على السفينة الروسية، من دون وسيلة التنفيذ أو موقع الانطلاق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها رسمياً عن الهجوم، كما لم يصدر تعليق عن السلطات الروسية.

ودانت الحكومة الهجوم، واعتبرته انتهاكاً للسيادة الليبية وتهديداً للسلامة البحرية، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية بحق الجهات التي يثبت تورطها.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن علاقاتها مع الدول الأخرى تمثل شأناً سيادياً لا يبرر استهداف أراضيها وموانئها.