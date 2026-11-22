أفاد تقرير نشرته مجلة "The Atlantic" الأميركية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث يصرّان على أن انتصرت في الحرب التي استمرت تسعة أشهر مع ، إلا أن الإدارة الأميركية اتخذت خطوات حالت دون إخضاع هذا الادعاء للتدقيق، عبر حجب معلومات عن الرأي العام بشأن الكلفة البشرية والمالية للعملية العسكرية.

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وبحسب التقرير الّذي ترجمه " "، لم تكتفِ الإدارة الأميركية بتقييد وصول إلى المعلومات، بل منعت أيضاً أعضاء في الكونغرس من زيارة قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، في وقت لا تزال فيه أسئلة أساسية بشأن الأضرار والخسائر والتكاليف من دون إجابات واضحة.

وذكر التقرير أن السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت كريس مورفي طلب الشهر الماضي زيارة قاعدة العديد الجوية في قطر، التي تضم المقر الإقليمي للقيادة المركزية الأميركية، بهدف الاطلاع على الأضرار التي لحقت بها جراء الهجمات الإيرانية وتقدير كلفة إصلاحها، لكن رفضت طلبه.

وكان مورفي، العضو في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، يسعى إلى الحصول على جولة ميدانية أو إحاطة بشأن الأضرار، خصوصاً أن اللجنة ستنظر في طلبات تمويل إصلاح قاعدة العديد وغيرها من المنشآت المستهدفة، إضافة إلى مبلغ 67 مليار دولار طلبته الإدارة لتغطية تكاليف الحرب.

وأشار التقرير إلى أن السيناتورة الجمهورية عن ولاية أيوا جوني إرنست، وهي ضابطة سابقة في الجيش وعضو في لجنة القوات المسلحة، واجهت موقفاً مماثلاً، إذ أبلغتها وزارة الدفاع بأنها لن تتمكن من زيارة القواعد العسكرية خلال رحلتها إلى الخليج.

وتعود هذه القيود، بحسب التقرير، إلى قرار اتخذه هيغسيث في بداية الحرب، يقضي بمنع تقديم الدعم للزيارات البرلمانية إلى المنطقة من دون موافقته الشخصية. ورغم أن هذا التوجه ربما كان مفهوماً في الأيام الأولى للمواجهة، فإن الحرب كانت قد دخلت مرحلة من الجمود منذ أشهر عندما تقدم مورفي وإرنست بطلباتهما، فيما لا تزال السياسة سارية.

قيود على الإعلام والكونغرس

ولم تقتصر القيود على أعضاء الكونغرس، بل شملت وسائل الإعلام أيضاً. ففي بداية الحرب، قدم الجيش الأميركي معلومات عن سير العمليات، لكنها اقتصرت بصورة أساسية على عدد الأهداف التي جرى ضربها، والذي بلغ 13 ألف هدف خلال الأسابيع الأولى، إضافة إلى المعدات العسكرية المستخدمة.

في المقابل، رفض البنتاغون طلبات إعلامية متكررة للحصول على تفاصيل إضافية، مستنداً إلى مبررات تتعلق بـ"الأمن العملياتي"، كما سمح لعدد محدود جداً من الصحافيين بمرافقة القوات العسكرية ميدانياً، مقارنة بالحروب السابقة.

وبحسب التقرير، عقد هيغسيث والجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مؤتمرات صحافية متفرقة في بداية الحرب، عرض خلالها حجم الأضرار التي لحقت بالقدرات العسكرية الإيرانية، مؤكداً أن الجيش الأميركي يتسم بالشفافية، ومتهماً المشككين بذلك بمهاجمة الرئيس أو التصرف بطريقة غير وطنية.

لكن هذه المؤتمرات توقفت مع استمرار الحرب، ولم يعقد هيغسيث مؤتمراً صحافياً منذ مطلع أيار حتى الأسبوع الماضي، عندما استغل ظهوره للرد على مساعٍ يقودها أحد أعضاء الكونغرس من حزبه لعزله.

ولفت التقرير إلى أن الإدارة الأميركية لم تقدم إجابات كافية عن أسئلة أساسية، أبرزها أسباب استهداف مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية في اليوم الأول للحرب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 170 مدنياً. فرغم أن تقارير أشارت إلى وقوع خطأ في تحديد الهدف، لم يُنشر تقرير القيادة المركزية الأميركية بشأن الحادثة، كما لم يقدم هيغسيث توضيحاً لأسبابها.

كذلك، لا تزال الأضرار التي تسببت بها الضربات الإيرانية للمنشآت الأميركية في غير واضحة، إذ تستند المعلومات المتوافرة أساساً إلى صور شهود وصور أقمار اصطناعية، إضافة إلى تقديرات جهات خارجية.

وتطرق التقرير إلى غياب المعلومات بشأن أوضاع المواطنين والموظفين الحكوميين في المنطقة، مشيراً إلى أن تفاصيل الإجلاء السريع لعائلات العسكريين من مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين لم تظهر إلا بعد أشهر، عندما تحدث بعض الذين جرى إجلاؤهم عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها من جانب البنتاغون.

كما أثار تساؤلات بشأن تأثير الحرب على مخزون صواريخ الدفاع الجوي، لافتاً إلى أن إدارة ترامب منعت بعض المؤسسات الإعلامية من دخول البيت الأبيض، من بين أسباب أخرى، على خلفية تقاريرها عن النقص الحاد في هذه الصواريخ.

وفي ما يتعلق بالهجمات الإيرانية على القواعد الأميركية، أشار التقرير إلى أن عدداً من الضربات المهمة لم يُعلن عنها، بينها استهداف مركز القيادة الجوية في قاعدة العديد، وضربة طالت سفينة أميركية في مضيق هرمز، قبل أن تكشف وسائل الإعلام تفاصيلهما لاحقاً.

وأضاف أن تساؤلات لا تزال قائمة بشأن الظروف التي أدت إلى مقتل 23 عسكرياً أميركياً وإصابة أكثر من 850 آخرين، ومدى دقة هذه الحصيلة.

ترامب يدرس استئناف الضربات

وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن ترامب يدرس استئناف الضربات العسكرية على إيران لمنع إعادة بناء برامجها النووية والصاروخية، رغم الإشارات القوية إلى رفض الناخبين هذا التوجه خلال انتخابات منتصف الولاية.

وأوضح أن خططاً لتجديد التصعيد العسكري أصبحت على مكتب الرئيس، الذي طلب من نائبه جاي دي فانس عدم تقديم أي مبادرات تجاه طهران، معتبراً أن الوقت المخصص للدبلوماسية قد انتهى.

واعتبر التقرير أن غياب المعلومات خلال الأشهر التسعة الماضية جعل صورة ما حدث خلال الحرب غير مكتملة، حتى في الوقت الذي يدرس فيه ترامب إعادة الولايات المتحدة إلى المواجهة.

وتناول التقرير علاقة هيغسيث المتوترة مع وسائل الإعلام والكونغرس، مشيراً إلى أن مواقفه الرافضة للتواصل مع المشرعين والصحافيين سبقت اندلاع الحرب. فقبل جلسات تثبيته عام 2025، رفض عقد اجتماعات تقليدية مع معظم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، ثم منع، بعد توليه منصبه، كبار مسؤولي البنتاغون من التواصل مع الكونغرس من دون إذن مسبق.

حجب المعلومات عن المشرعين

وبحسب التقرير، قدم مسؤولو البنتاغون سلسلة إحاطات سرية لأعضاء الكونغرس بشأن الحرب، فيما أفادت القيادة المركزية الأميركية بأنها تواصلت مع المشرعين نحو 60 مرة خلال العام الحالي، عبر جلسات الاستماع والإحاطات والمكالمات الهاتفية.

لكن المعلومات بقيت محصورة بالحلفاء الجمهوريين، ما دفع السيناتور عن ولاية داكوتا الجنوبية مايك راوندز إلى انتقاد استبعاد الديمقراطيين من الإحاطات السرية المتعلقة بالتهديدات، في وقت تطلب فيه وزارة الدفاع تمويلاً إضافياً.

ونقل التقرير عن راوندز قوله إنه من الصعب مطالبة أعضاء الكونغرس بدعم طلبات التمويل إذا لم تتم دعوتهم أصلاً للاطلاع على المعلومات التي تبررها.

وامتد حجب المعلومات إلى الجهات الرقابية الحكومية، إذ اضطر مكتب الميزانية في الكونغرس، في تقرير صدر في أيلول بشأن تكاليف الحرب، إلى الاعتماد بصورة أساسية على التقارير الإعلامية لتقدير قيمة المعدات العسكرية التي فقدتها الولايات المتحدة، بعدما لم يستجب البنتاغون لطلباته بالحصول على البيانات اللازمة.

وخلص المكتب إلى أن قيمة المعدات المفقودة لا تقل عن 1.9 مليار دولار، فيما قدّر مسؤولو وزارة الدفاع تكاليف العمليات العسكرية واستبدال الذخائر بنحو 48 مليار دولار حتى منتصف تشرين الثاني، رغم اعتقاد كثيرين أن الكلفة الإجمالية أعلى بكثير.

وأشار التقرير إلى أن السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن وعدداً من زملائها اشتكوا الشهر الماضي من أن البنتاغون قدم لهم تقديراً سرياً لتكاليف الحرب، لا يمكنهم مشاركته مع الرأي العام.

في المقابل، كشفت الأميركية عن تقديراتها لكلفة إصلاح المنشآت الدبلوماسية الأميركية في المنطقة، والتي بلغت نحو 184 مليون دولار حتى نهاية حزيران.

وأوضح التقرير أن البنتاغون برر عدم تقديم تقدير نهائي للأضرار بعدم اتخاذ المسؤولين قرارات بشأن المنشآت التي ستُعاد إعمارها ومواقعها.

ونقل عن السيناتور كريس مورفي قوله إنه يحاول سد الثغرات في المعلومات، متسائلاً كيف يمكن للكونغرس اتخاذ قرارات بشأن تمويل الحرب، وهي من صلاحياته الدستورية، من دون الاطلاع على حقيقة ما يجري.

وتطرق التقرير إلى أهمية الزيارات الميدانية لأعضاء الكونغرس باعتبارها جزءاً من نظام الرقابة والتوازن بين السلطات، مشيراً إلى أن البنتاغون فرض قيوداً مؤقتة على زيارات المشرعين إلى أوكرانيا في بداية الحرب، لكنه عاد وخففها واتخذ الترتيبات الأمنية اللازمة لاستقبالهم.

ونقل عن روبرت ويلكي، الذي شغل منصب أبرز مسؤول عن الشؤون التشريعية في البنتاغون خلال حرب العراق، قوله إن الحظر الشامل الذي فرضه هيغسيث يمثل خروجاً عن تقليد يعود إلى الحرب العالمية الثانية على الأقل، إذ كان القادة العسكريون يدركون أهمية هذه الزيارات في تمكين الكونغرس من ممارسة دوره الرقابي، فضلاً عن كونها وسيلة لإقناع المشرعين بزيادة الميزانيات العسكرية.

أرقام الخسائر البشرية موضع تساؤل

وفي ملف الخسائر البشرية، أشار التقرير إلى أن المعلومات التي كشف عنها البنتاغون كانت محدودة، كما ساهمت إجراءات إدارية في حجب جزء من الحصيلة الحقيقية.

وأوضح أن الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع، الذي ينشر أعداد القتلى والجرحى في صفوف العسكريين الأميركيين خلال الحروب الكبرى منذ الحرب العالمية الأولى، شهد في تموز اختفاء بيانات أربعة قتلى وعشرات الجرحى من إجمالي الخسائر المسجلة في عملية "الغضب الملحمي"، وهو الاسم العسكري للحرب على إيران.

وفي البداية، أرجع البنتاغون الأمر إلى "خلل في البيانات"، نافياً وجود محاولة لإخفاء الحصيلة الحقيقية، قبل أن يضيف بعد أيام تصنيفاً جديداً تحت اسم "العمليات الخارجية"، أعاد من خلاله إدراج أعداد القتلى والجرحى الذين اختفوا من الإحصاءات.

وبرر المسؤولون هذه الخطوة برسالة كان ترامب قد أرسلها إلى الكونغرس، ادعى فيها أن نزاعاً جديداً مع إيران بدأ في 7 تموز.

كما تحدث بعض العسكريين الذين أصيبوا في الهجمات الإيرانية عن تقليل الجيش من خطورة إصاباتهم أو عدم التعامل معها بالجدية اللازمة، فيما يجعل تقسيم الخسائر إلى فئتين منفصلتين من الصعب على الرأي العام معرفة الحصيلة الإجمالية.

ولفت التقرير إلى أن هيغسيث بدا أحياناً مستخفاً بالخسائر البشرية، مستشهداً بالهجوم الذي استهدف ميناء الشعيبة في الكويت خلال الأيام الأولى للحرب، وأدى إلى مقتل ستة جنود أميركيين.

وعندما طلب الصحافيون تفاصيل عن الهجوم، اتهمهم هيغسيث بالمبالغة في تسليط الضوء على الخسائر، قائلاً خلال مؤتمر صحافي في 4 آذار إن الصحافة لا تريد سوى إظهار الرئيس بمظهر سيئ.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن القادة الديمقراطيين الجدد في الكونغرس من المتوقع أن يضغطوا على البنتاغون بشأن طريقة تعامله مع ملف الخسائر البشرية، عند توليهم مناصبهم مطلع العام المقبل.

ورغم إصرار ترامب وهيغسيث على تصوير الحرب باعتبارها انتصاراً تحقق بالفعل، فإن وزير الدفاع لا يزال بحاجة إلى موافقة المشرعين على التمويل العسكري. ففي رسالة مصورة نشرها قبل التصويت المرتقب على عزله، دعا هيغسيث إلى دعم طلب الإدارة رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى عشرات المليارات لتغطية التكاليف التي تكبدتها الولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران، أياً كانت قيمتها الحقيقية.