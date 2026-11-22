Advertisement

أفاد تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" ، أن التقارب بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي يشكّل تهديداً لمستقبل الدول الأوروبية، في ظل تشاركهما رؤية تقوم على اعتبار أن للقوى الكبرى الحق في فرض نفوذها على محيطها الجغرافي، بما يثير مخاوف بشأن استقلال الدول الأوروبية وترتيباتها الأمنية.وأشار التقرير الذي ترجمه "لبنان٢٤" إلى أن بوتين يسعى إلى توسيع المفاوضات المتعلقة بالحرب في لتشمل مستقبل بأكملها، مطالباً بانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقواعده إلى حدود عام 1997، وهو ما من شأنه أن يحرم 16 دولة عضواً في الحلف من الدعم الخارجي، بما فيها دول البلطيق. ولفت إلى أن أبدى انفتاحاً على اتفاق أوسع يتجاوز أوكرانيا ليشمل القارة الأوروبية.وحذّر التقرير من أن هذا التقارب يتزامن مع تنامي نفوذ أحزاب اليمين المتشدد في أوروبا، ولا سيما في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث يتبنى عدد من قادتها مواقف متعاطفة مع بوتين أو معارضة لاستمرار الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا. وتناول مواقف مارين لوبان ونايجل فاراج وأليس فايدل وروبرتو فانّاتشي، الذين سبق أن انتقدوا سياسات الدعم لكييف أو عبّروا عن مواقف مؤيدة لموسكو.كما أشار إلى مخاوف من تراجع الدعم لأوكرانيا نتيجة الانقسامات السياسية وأزمة غلاء المعيشة، في وقت تحاول فيه بعض الدول الأوروبية إيجاد آليات تحول دون تعطيل المساعدات لكييف بفعل اعتراضات الحكومات المقبلة.وخلص التقرير إلى أن مستقبل أوروبا يُحسم على الجبهة ، وعلى طاولة المفاوضات، وكذلك في صناديق الاقتراع، محذراً من أن الخطر الأكبر يتمثل في وصول قادة أوروبيين يتبنون توجهات ترامب وبوتين إلى السلطة، بما قد ينعكس على أمن القارة واستقلال دولها.