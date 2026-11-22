تسبّب خلل في أحد الأنظمة التقنية لشركة " إيرلاينز" الأميركية في تأخر أكثر من ألف رحلة جوية، مع محاولات الشركة معالجة المشكلة التي أثرت في النظام المسؤول عن حساب وزن الطائرات وتوازنها قبل الإقلاع، قبل أيام من بدء موسم السفر المزدحم بمناسبة عيد الشكر.

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وقالت الشركة، بحسب صحيفة " "، إنها تعمل التشغيل الآلي للنظام الذي يجري الحسابات اللازمة للسماح للطائرات بالإقلاع، فيما لجأت مؤقتاً إلى إجراءات يدوية بديلة لضمان مغادرة الرحلات بأمان.



وأضافت أنها تنسق مع مراقبة الحركة الجوية للحد من تأثير الخلل في ، وتجنب تفاقم التأخيرات في مركز عملياتها بمدينة أتلانتا.



وأظهرت بيانات شركة "فلايت أوير" المتخصصة في تتبع الرحلات الجوية أن أكثر من ألف رحلة تابعة لـ"دلتا" تأخرت الأحد، بما يعادل نحو ثلث جدول رحلاتها الرئيسية.



وشهد مطار أتلانتا ارتفاعاً في تأخيرات المغادرة خلال ساعات الصباح، قبل أن تعود رحلات الشركة إلى الإقلاع في مواعيدها المحددة بحلول نحو الساعة العاشرة صباحاً، وفقاً لبيانات شركة "سيريوم" المتخصصة في تحليل بيانات الطيران.



ولم تتضح بعد الأسباب الفنية التي أدت إلى الخلل، لكن الشركة أبلغت موظفيها، في رسالة اطلعت عليها " جورنال"، بأن فرق تكنولوجيا المعلومات تعمل على معالجة "مشكلة في قاعدة البيانات" أثرت في النظام الذي يتتبع معلومات تحميل الطائرات، ويستخدم لحساب وزنها النهائي بعد احتساب الركاب والوقود والأمتعة.



وحذرت الشركة من أن الاعتماد على الإجراءات اليدوية البديلة يرفع حجم الاتصالات وأعباء العمل، مع زيادة عدد الرحلات المقرر تشغيلها.



وقالت "دلتا"، في بيان، إنها تشكر المسافرين على صبرهم والعاملين لديها على احترافيتهم خلال التعامل مع المشكلة.



ويأتي الاضطراب الجديد في وقت تتزايد فيه المخاوف الأميركية من تكرار الأعطال التقنية التي أثرت خلال الفترة الأخيرة في قطاعات مختلفة، من خدمات البريد الإلكتروني والمصارف إلى حركة الطيران.



وقبل أكثر من أسبوع، أدى خلل تقني إلى وقف مغادرة الرحلات الجوية على مستوى لأكثر من أربع ساعات، وتسبب في إلغاء رحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وعزت السلطات الفيدرالية ذلك العطل إلى جهاز توجيه شبكي جرى تركيبه حديثاً، ويبدو أنه بدأ بإرسال كميات كبيرة من البيانات أدت إلى إغراق الشبكة، ما تسبب في تشويش الاتصالات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية في أنحاء البلاد.



كما واجهت شركة " إيرلاينز" الأسبوع الماضي عطلاً تقنياً قصير الأمد أثر في رحلاتها، في مؤشر على سلسلة من الاضطرابات التي تشهدها أنظمة شركات الطيران الأميركية قبيل موسم السفر بمناسبة عيد الشكر.



