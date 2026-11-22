أعلنت رئاسة أركان التابعة للجيش الوطني ، إنقاذ طاقم سفينة مالطية بعد تعرضها لهجوم، مؤكدة أن قواتها تتابع التطورات الميدانية عن كثب، وأن حماية أمن وسيادتها مسؤولية لا تهاون فيها.

في سياق متصل، طالب رئيس الحكومة المكلفة من ، ، بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في الهجمات التي استهدفت مدينة ، بما في ذلك احتمال استخدام مواقع عسكرية في غرب ليبيا لإطلاق طائرات مسيّرة، والتحقق من وجود عناصر أو منشآت عسكرية أوكرانية داخل البلاد.

، أدان وكيل في حكومة برئاسة ، الزوبي، الاستهدافات التي طالت قاعدة بنغازي البحرية، معتبراً أنها تكشف مخاطر بقاء السيادة الليبية رهينة الانقسام والمصالح الضيقة.

وأكد الزوبي أن جهودهم ستستمر لتوحيد الجيش وتعزيز قدراته وبناء قوات محترفة قادرة على حماية الأراضي والمياه والأجواء الليبية، مضيفاً: "لن نقبل أن تصبح مثل هذه الحوادث واقعاً يعتاده الليبيون، ومسؤوليتنا أن نمنع تكرارها".