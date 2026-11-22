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أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي، إنقاذ طاقم سفينة مالطية بعد تعرضها لهجوم، مؤكدة أن قواتها تتابع التطورات الميدانية عن كثب، وأن حماية أمن ليبيا وسيادتها مسؤولية لا تهاون فيها.
في سياق متصل، طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في الهجمات التي استهدفت مدينة بنغازي، بما في ذلك احتمال استخدام مواقع عسكرية في غرب ليبيا لإطلاق طائرات مسيّرة، والتحقق من وجود عناصر أو منشآت عسكرية أوكرانية داخل البلاد.
من جهته، أدان وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبد السلام الزوبي، الاستهدافات التي طالت قاعدة بنغازي البحرية، معتبراً أنها تكشف مخاطر بقاء السيادة الليبية رهينة الانقسام والمصالح الضيقة.
وأكد الزوبي أن جهودهم ستستمر لتوحيد الجيش وتعزيز قدراته وبناء قوات محترفة قادرة على حماية الأراضي والمياه والأجواء الليبية، مضيفاً: "لن نقبل أن تصبح مثل هذه الحوادث واقعاً يعتاده الليبيون، ومسؤوليتنا أن نمنع تكرارها".