قال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، إن استعداد الرئيس للنظر في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، على غرار مبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يعد عنصراً جوهرياً لتحقيق سلام دائم.

وأضاف كوشنر، في منشور على منصة "إكس"، أن ستعمل، خلال الأسابيع المقبلة، مع وشركائها وروسيا للتوصل إلى تفاهم بشأن إطار أمني يتضمن التزامات واضحة وتعهدات متبادلة.

ووصف المبعوث الأميركي الضمانات المقترحة بأنها "من بين أهم الالتزامات التي يمكن للولايات المتحدة التعهد بها، وتتطلب دراسة متأنية"، موضحاً أن إقرار أي ضمانات يستلزم موافقة ترمب، وفق الإجراءات الدستورية والإجراءات المتعلقة بالكونجرس.

ولفت إلى أنه لا يمكن وضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية بمعزل عن بنية الأمن لفترة ما بعد الحرب.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن كوشنر قوله إنه يعتقد أن "تبدو متقبلة" لفكرة تقديم ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب، على غرار الضمانات التي يوفرها حلف شمال الأطلسي.

لكن نائب الروسي سيرغي ريابكوف رفض، صيغة للضمانات الأمنية ترتبط بالمادة الخامسة من معاهدة "الناتو"، مؤكداً أن أي صيغة تجعل أوكرانيا عضواً شبه كامل في الحلف غير مقبولة لموسكو، وفق ما نقلته وكالة "إنترفاكس".

وتأتي تلك التصريحات بعدما أجرى ترمب مباحثات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، خلال القمة الثلاثية التي استضافتها مدينة شنزن الصينية، الخميس، وكانت الحرب في أوكرانيا من الملفات المطروحة فيها، إلى جانب الحد من التسلح .

وتسعى أوكرانيا منذ سنوات إلى الحصول على عضوية حلف "الناتو"، لا سيما للاستفادة من مظلة الدفاع الجماعي التي يتيحها الحلف، فيما ترفض روسيا اقتراب البنية العسكرية للحلف من حدودها، وتعتبر ذلك تهديداً لأمنها القومي.