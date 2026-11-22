أصدر من بيانا بشأن الهجوم على ميناء المدينة البحري، في وقت حذر فيه من تداعيات الحادث على سيادة وأمنها واستقرارها.

وأكد مجلس الليبي متابعته للواقعة مع الجهات المعنية بالموقفين العسكري والأمني والسياسي.وقال في بيانه إن المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى تعرض السفينة الروسية لاستهداف مباشر بواسطة زوارق أوكرانية مسيرة، معتبرا أن الواقعة تمثل انتهاكا لحرمة المياه الإقليمية والأراضي ، وتؤكد خطورة وجود أو تنفيذ أي نشاطات عسكرية لا تكون الدولة الليبية ممثلة بحكومتها ومؤسساتها الشرعية طرفا فيها.وشدد المجلس على أن الدولة الليبية تتمسك بكامل حقوقها وفقا لما تقرره القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها حقها في ضمان سيادتها وحماية أراضيها ومقدرات شعبها.وأضاف البيان أن المجلس يتابع بالتوازي استكمال التحقيقات ودراسة تداعيات الحادث، مشيرا إلى أن القيادة العامة تعمل على تأمين الاستعدادات والتعبئة العسكرية اللازمة لصيانة السيادة الليبية، ومنع وقوع أحداث واعتداءات مماثلة مستقبلا.وحمل المجلس في بيانه رسالة سياسية واضحة، مفادها أن الشعب الليبي دفع فاتورة باهظة جراء الحروب والمواجهات الدولية، ولن يسمح، رغم الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، بتحويل أراضيه إلى مسرح لصراعات دولية تستنزف مقدراته وتهدد استقلال قراره. (روسيا اليوم)