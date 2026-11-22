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وتشنّ روسيا هجمات جوية ليلية مكثفة على ، تشمل مناطق سكنية، فيما تستعد البلاد لشتاء قاس جديد في ظل الحرب الروسية المتواصلة منذ نحو خمس سنوات.



واستهدفت ضربة ليلية مبنى من خمس طبقات في بلدة ديمر بمنطقة كييف، على بعد نحو 45 كيلومتراً شمال العاصمة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وفقاً لما ذكره تكاتشينكو، حاكم كييف.



وكتب تكاتشينكو على " " الاثنين: "انتشل المنقذون الجثة الثامنة لشخص قتله في ديمر"، مضيفاً: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".



وذكرت الحكومية في أوكرانيا، في وقت سابق على "تليغرام"، أن من بين القتلى مراهقاً وامرأة في الأربعينيات من عمرها.



وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق بأن عناصر الإنقاذ "يواصلون البحث عن 11 شخصاً، بينهم طفلان، بعدما تعذّر التواصل معهم أو تحديد مكانهم". فيما تتواصل الضربات المتبادلة بين وأوكرانيا، قُتل 13 شخصاً على الأقل جرّاء ضربات روسية استهدفت عدة مناطق في محيط العاصمة ، مساء الأحد إلى فجر الاثنين، وتسبّبت إحداها في انهيار جزئي لمبنى سكني رجّحت السلطات احتمال وجود مزيد من الضحايا تحت أنقاضه.وتشنّ روسيا هجمات جوية ليلية مكثفة على ، تشمل مناطق سكنية، فيما تستعد البلاد لشتاء قاس جديد في ظل الحرب الروسية المتواصلة منذ نحو خمس سنوات.واستهدفت ضربة ليلية مبنى من خمس طبقات في بلدة ديمر بمنطقة كييف، على بعد نحو 45 كيلومتراً شمال العاصمة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وفقاً لما ذكره تكاتشينكو، حاكم كييف.وكتب تكاتشينكو على " " الاثنين: "انتشل المنقذون الجثة الثامنة لشخص قتله في ديمر"، مضيفاً: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".وذكرت الحكومية في أوكرانيا، في وقت سابق على "تليغرام"، أن من بين القتلى مراهقاً وامرأة في الأربعينيات من عمرها.وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق بأن عناصر الإنقاذ "يواصلون البحث عن 11 شخصاً، بينهم طفلان، بعدما تعذّر التواصل معهم أو تحديد مكانهم".

وفي بلدة فيشنيفيه، قُتل ثلاثة اشخاص وأصيب 15 آخرون، بينهم ثلاثة اطفال، عندما طالت ضربة روسية أحد المتاجر.

واستهدفت روسيا أيضاً محطة فرعية للكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك، وفق ما أعلن كوريتسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وكثّفت ضرباتها على أوكرانيا، ولا سيما على شبكة الطاقة، مع بدء انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات تقترب من الصفر. (العربية)