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تصاعدت وتيرة الجوية التي تشنها القوات الحكومية، خلال الساعات الأخيرة، مستهدفة تجمعات وتعزيزات ميليشيا في مناطق متفرقة من بالتزامن مع تراجع حدة المواجهات الميدانية نسبياً.وأفاد إعلام محور تعز العسكري، في بيانات متلاحقة، بأن الطيران الحربي للقوات المسلحة استهدف بعدة غارات تعزيزات لمليشيات الحوثي الإرهابية في مطار تعز ومدينة الصالح بالحوبان، شرق المدينة.وخلال الساعات الماضية، شنت اليمنية عدة ضربات ضد أهداف حوثية في مناطق الضباب بمديرية صبر الموادم، وصنمات والمعينة، بمديرية المسراخ، بالإضافة إلى منطقة يفرس التابعة لمديرية جبل ، جنوبي المحافظة.ولم يُعرف بعد حجم الخسائر البشرية والمادية التي أوقعتها الغارات الجوية في صفوف الحوثيين، فيما تمكنت الوحدات العسكرية التابعة للجيش اليمني من إسقاط مسيرة انتحارية تابعة للميليشيا في مديرية المسراخ.وشهدت منطقة الأقروض، جنوبي تعز، مواجهات محدودة مساء الأحد، بعد محاولة تسلل نفذتها عناصر تابعة للحوثيين، قبل أن تنجح القوات الحكومية في إفشالها.وتمكنت القوات الحكومية بإسناد من الشعبية، في وقت مبكر من الأحد، من إحباط هجوم واسع نفذه الحوثيون بهدف تحقيق اختراق ميداني في جبهة القديم، غربي ، بعد ساعات من المواجهات العنيفة بين الطرفين.وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن قبل ساعات عن تنفيذ 639 عملية عسكرية ضد الحوثيين، بينها 24 غارة جوية، ما أدى إلى مقتل وإصابة 86 من عناصر الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية. (إرم نيوز)