تصاعدت وتيرة الغارات
الجوية التي تشنها القوات اليمنية
الحكومية، خلال الساعات الأخيرة، مستهدفة تجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي
في مناطق متفرقة من محافظة تعز
بالتزامن مع تراجع حدة المواجهات الميدانية نسبياً.
وأفاد إعلام محور تعز العسكري، في بيانات متلاحقة، بأن الطيران الحربي للقوات المسلحة استهدف بعدة غارات تعزيزات لمليشيات الحوثي الإرهابية في مطار تعز ومدينة الصالح بالحوبان، شرق المدينة.
وخلال الساعات الماضية، شنت القوات الجوية
اليمنية عدة ضربات ضد أهداف حوثية في مناطق الضباب بمديرية صبر الموادم، وصنمات والمعينة، بمديرية المسراخ، بالإضافة إلى منطقة يفرس التابعة لمديرية جبل حبشي
، جنوبي المحافظة.
ولم يُعرف بعد حجم الخسائر البشرية والمادية التي أوقعتها الغارات الجوية في صفوف الحوثيين، فيما تمكنت الوحدات العسكرية التابعة للجيش اليمني من إسقاط مسيرة انتحارية تابعة للميليشيا في مديرية المسراخ.
وشهدت منطقة الأقروض، جنوبي تعز، مواجهات محدودة مساء الأحد، بعد محاولة تسلل نفذتها عناصر تابعة للحوثيين، قبل أن تنجح القوات الحكومية في إفشالها.
وتمكنت القوات الحكومية بإسناد من المقاومة
الشعبية، في وقت مبكر من الأحد، من إحباط هجوم واسع نفذه الحوثيون بهدف تحقيق اختراق ميداني في جبهة المطار
القديم، غربي مدينة تعز
، بعد ساعات من المواجهات العنيفة بين الطرفين.
وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن قبل ساعات عن تنفيذ 639 عملية عسكرية ضد الحوثيين، بينها 24 غارة جوية، ما أدى إلى مقتل وإصابة 86 من عناصر الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية. (إرم نيوز)