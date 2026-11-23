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أعلنت في ، أن مجموعة توصف بأنها "خارجة عن القانون" أقدمت على إغلاق أحد صمامات خط أنابيب حقل الشرارة النفطي، إلى جانب إغلاق خط الحمادة، مما أسفر عن خسائر فادحة في الإنتاج.وأوضحت المؤسسة أن إغلاق صمام خط الشرارة تسبب في فقدان نحو 350 ألف من إنتاج الحقل، في حين أدى استمرار إغلاق خط الحمادة منذ أكثر من أسبوعين إلى فقدان نحو 15 ألف برميل يوميا.وبذلك يصل إجمالي المفقود من الإنتاج النفطي إلى نحو 365 ألف برميل يوميا، من أصل نحو 1.4 مليون برميل يوميا، هي حجم الإنتاج الإجمالي.ونددت للنفط في ليبيا بهذه الأعمال، معتبرة أنها تأتي في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا في أسعار ، بينما تعيش البلاد وضعا اقتصاديا حرجا.وحذرت من أن هذه الممارسات تلحق ضررا مباشرا بالاقتصاد الوطني وتمس قوت ، ودعت إلى تكثيف الجهود لإعادة فتح خطي الشرارة والحمادة واستئناف عمليات الإنتاج.