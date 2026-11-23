Advertisement

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن محاولة احتيال استهدفت الاستيلاء على قصر فاخر في العاصمة لندن، كان مملوكاً للساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عبر إنشاء شركات وهمية ومكتب محاماة مزيف، في قضية نجح منفذها في تضليل قاضيين قبل أن تكشف المحكمة حقيقة المخطط.وبحسب الصحيفة، حاول ليزلي غايل تشايلدز (60 عاماً) السيطرة على العقار الذي اشتراه الساعدي القذافي عام 2009 مقابل نحو 10 ملايين جنيه إسترليني، مستغلاً نزاعاً قضائياً بين الدولة الليبية وشركة دفاع بريطانية بشأن مستحقات مالية.وأنشأ تشايلدز شركات وهمية تحمل أسماء مشابهة لشركات مرتبطة بالعقار، إلى جانب مكتب محاماة مزيف باسم "باين كرو وشركاه"، مدعياً تمثيل الجانب الليبي، في محاولة لإقناع بإعادة ملكية إلى شركة مرتبطة بالساعدي القذافي.وتمكن المحتال من الحصول على قرارات قضائية أتاحت لشركته الوهمية الطعن في أحكام سابقة، قبل أن تنكشف العملية بعدما تواصلت شركة "جنرال دايناميكس المتحدة" مع السلطات الليبية، التي نفت أي علاقة لها بالإجراءات.وقضت المحكمة العليا في لندن بإسقاط الطعن، بعدما اعتبر القاضي ماركوس سميث أن القرارات السابقة استُحصل عليها بالخداع والتضليل، مؤكداً افتقار الدعوى إلى أي أساس قانوني. كما أُلزم تشايلدز بدفع أكثر من 324 ألف جنيه إسترليني لتغطية التكاليف القانونية للشركة البريطانية.وأشارت الصحيفة إلى أن تشايلدز يقضي حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً وتسعة أشهر، بعد إدانته في قضية منفصلة بعمليتي احتيال وثلاث تهم تتعلق بعرقلة سير العدالة، على خلفية استيلائه على منزل في مدينة هيتشن البريطانية باستخدام أساليب مشابهة.ما قصة قصر القذافي؟ويعود تاريخ القضية إلى عام 2009، عندما اشترى الساعدي القذافي قصراً في منطقة هامبستيد غاردن سابرب الراقية شمال لندن، يضم ثماني غرف نوم ومسبحاً داخلياً وصالة سينما ونادياً رياضياً.وبعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وفرار الساعدي إلى النيجر، بقي القصر مهجوراً، قبل أن تقرر المحكمة العليا عام 2012 نقل ملكيته إلى الدولة الليبية، على خلفية اعتراض السلطات على مصدر الأموال المستخدمة في شرائه.ولاحقاً، دخل العقار في نزاع قضائي مع شركة "جنرال دايناميكس المملكة المتحدة"، التي طالبت بمستحقات مالية تبلغ 28 مليون جنيه إسترليني، بموجب عقد أبرمته مع ليبيا عام 2008 لتوريد أنظمة اتصالات عسكرية.وفي عام 2024، منحت المحكمة الشركة حق الحصول على عائدات بيع القصر لتسديد جزء من مستحقاتها.وبعد الإهمال، بيع العقار في 2026 مقابل نحو 4 ملايين جنيه إسترليني، أي بأقل من نصف سعر شرائه الأصلي، فيما يخضع حالياً لأعمال تجديد، وفقاً للصحيفة.