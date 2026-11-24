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كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع عن تمسّك بالبقاء في المناطق التي تسيطر عليها في ، واصفاً المشروع التجريبي الذي كان يُفترض تنفيذه بالتعاون مع بأنه "مهزلة".وبحسب معطيات المؤسسة الدفاعية ، أدّت العمليات العسكرية إلى إخلاء 64 قرية لبنانية ونزوح نحو 200 ألف شخص من منازلهم، فيما سيطرت القوات الإسرائيلية على نحو 24 ألف مبنى.وفي موازاة ذلك، تعمل إسرائيل مع الجانب إطلاق مشروع تجريبي جديد في المنطقة الممتدة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني، والتي تضم نحو 160 قرية تقع خارج نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية الحالية.وقدّم إيال زامير إلى يسرائيل كاتس خطة لإعادة تنظيم انتشار القوات، تقوم على تعزيز القدرات الدفاعية والاحتفاظ بالمناطق التي سيطرت عليها إسرائيل من دون التراجع عنها، مع تكثيف العمليات العسكرية في جنوب في حال تجدّد القتال مع " ".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في نيسان الماضي إقامة "خط أصفر" في جنوب لبنان، يمتد بعمق يتراوح بين 4 و10 كيلومترات ويضمّ نحو 55 قرية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.وفي سياق متصل، زعمت صحيفة " " أن "حزب الله" بدأ بالعودة تدريجياً إلى المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، بعد مرور أكثر من 100 يوم على تسليم ثلاث قرى للجيش اللبناني ضمن المشروع التجريبي.وكان كاتس هدّد في 18 تشرين الثاني الجاري بتوسيع ما يسمّيها "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة، مجدداً رفض الانسحاب قبل نزع سلاح "حزب الله" وحركة " ".