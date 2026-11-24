أعرب رئيس إقليم كردستان العراق
نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، عن قلقه واستغرابه إزاء البيان الصادر عن الناطق باسم القائد العام
للقوات المسلحة العراقية
، مؤكداً رفضه التعامل مع الإقليم بلغة عسكرية، في ظل استمرار الحوار بين أربيل وبغداد لمعالجة الملفات العالقة.
وشدّد بارزاني على أن الخطاب العسكري لا يسهم في حل الخلافات ولا يخدم مصالح العراق
، داعياً إلى معالجة المشكلات وفق الدستور
واحترام حقوق الإقليم ومبادئ الشراكة والتفاهم.
وأكد دعم إقليم كردستان
جهود حماية الثروات الوطنية وتطبيق القانون، داعياً القوى السياسية
العراقية إلى التحلّي بالحكمة والمسؤولية الوطنية، والحفاظ على وحدة الصف الكردستاني.
وجاء موقف بارزاني عقب إصدار رئيس الوزراء العراقي
علي الزيدي سلسلة قرارات لمكافحة تهريب النفط
، شملت تسلّم السلطات الاتحادية إدارة المنافذ الحدودية في الإقليم، وتعزيز سيطرة وزارة النفط الاتحادية على عدد من الحقول النفطية.