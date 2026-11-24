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أعرب رئيس نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، عن قلقه واستغرابه إزاء البيان الصادر عن الناطق باسم للقوات المسلحة ، مؤكداً رفضه التعامل مع الإقليم بلغة عسكرية، في ظل استمرار الحوار بين أربيل وبغداد لمعالجة الملفات العالقة.وشدّد بارزاني على أن الخطاب العسكري لا يسهم في حل الخلافات ولا يخدم مصالح ، داعياً إلى معالجة المشكلات وفق واحترام حقوق الإقليم ومبادئ الشراكة والتفاهم.وأكد دعم جهود حماية الثروات الوطنية وتطبيق القانون، داعياً العراقية إلى التحلّي بالحكمة والمسؤولية الوطنية، والحفاظ على وحدة الصف الكردستاني.وجاء موقف بارزاني عقب إصدار رئيس الوزراء علي الزيدي سلسلة قرارات لمكافحة تهريب ، شملت تسلّم السلطات الاتحادية إدارة المنافذ الحدودية في الإقليم، وتعزيز سيطرة وزارة النفط الاتحادية على عدد من الحقول النفطية.