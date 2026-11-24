تتجه الحرب الروسية الأوكرانية نحو مرحلة أكثر اتساعاً، مع انتقال الهجمات إلى مناطق بعيدة عن ساحة المعارك التقليدية، من البحر المتوسط إلى بحر البلطيق وشرق أوروبا، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يجرّ القارة إلى مواجهة أوسع.

وفي مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، حذّر الكاتب والمعلق في شؤون السياسة الخارجية سايمون تيسدال من أن الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2022 لم تعد محصورة بأوكرانيا، مستشهداً بهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف سفينة حربية روسية راسية في ميناء بنغازي الليبي، على بعد أكثر من 2200 كيلومتر من كييف.

وأشار إلى أن الهجوم جاء بعد استهداف سفينة شحن روسية في بحر البلطيق الأسبوع الماضي، فضلاً عن ضربات أوكرانية سابقة طالت ناقلات نفط وسفناً وقواعد بحرية روسية في منطقة البحر الأسود.

وفي المقابل، اتهمت بتنفيذ هجوم صاروخي وبطائرات مسيّرة على بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه كان متعمداً، إلى جانب استهداف مواقع دبلوماسية غربية في كييف. كما أشار الكاتب إلى استمرار القصف الروسي للمدنيين والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وتزايد عمليات التخريب وإضرام الحرائق والهجمات السيبرانية في أنحاء أوروبا.

ورأى تيسدال أن اعتياد الدول الغربية على استمرار الحرب بات يشكل خطراً بحد ذاته، إذ إن طول أمد المواجهة والأضرار البشرية والاقتصادية والجيوسياسية التي خلّفتها قد يحجبان حجم المخاطر التي يمكن أن تنتج من توسعها إلى صراع دولي شامل. ولفت إلى أن الحرب أوقعت، وفق تقديره، أكثر من 400 ألف قتيل في صفوف الجنود الروس، إلى جانب عشرات آلاف الضحايا الأوكرانيين.

أوروبا أمام اختبار توحيد موقفها

واعتبر الكاتب أن على الدول الأوروبية الانتقال من إعلان دعم أوكرانيا إلى اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية أكثر تماسكاً لإنهاء الحرب. وأشار إلى اجتماع "تحالف الراغبين" الداعم لكييف في برلين الأسبوع الماضي، حيث أعلن المشاركون استعدادهم لإجراء محادثات مباشرة مع الكرملين، بل ومناقشة البنية الأمنية الأوسع لأوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وهو مطلب روسي قديم ومثير للخلاف.

لكن تيسدال لفت إلى أن الاتحاد لم يتمكن بعد من الاتفاق على هوية المفاوض الذي سيمثله، وسط خلافات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وقادة إيطاليا وبولندا والمفوضية الأوروبية. واعتبر أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هي الخيار المنطقي، رغم اعتراض موسكو على مشاركتها.

وشدد على ضرورة ألا يُمنح الكرملين حق الاعتراض على هوية المفاوضين ، إذا تقرر إرسال وفد يضم ممثلاً عن بريطانيا إلى موسكو خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن أي تحرك دبلوماسي يجب أن يتم بالتنسيق الوثيق مع كييف وبموقف أوروبي موحد.

انتقادات لترامب ومطالبة بتجاوز إدارته

وفي ما يتعلق بالدور الأميركي، رأى تيسدال أن على أوروبا التوصل مسبقاً إلى تفاهم واضح مع إدارة بشأن الخطوط الحمراء والأهداف وما يمكن تقديمه في أي تسوية. لكنه وصف الرئيس الأميركي بأنه عبء على هذا المسار، معتبراً أنه يفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة ولا يظهر التزاماً ثابتاً تجاه حلفائه.

وانتقد مواقف ترامب خلال القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيسين الروسي والصيني شي جين بينغ في مدينة شينزن الأسبوع الماضي، مشيراً إلى طرحه فكرة اتفاق واسع مع موسكو بشأن أمن أوروبا، وعدم اعتراضه على استمرار استهداف المدنيين الأوكرانيين، فضلاً عن وصفه بوتين بأنه "صديق" وإبدائه اعتزازاً بعلاقته به، بالتزامن مع تخفيف العقوبات الأميركية على النفط الروسي.

ودعا الكاتب الأوروبيين إلى عدم حصر تحركهم بمحاولة إقناع ترامب شخصياً، بل توسيع اتصالاتهم مع سياسيين أميركيين آخرين، بينهم أعضاء في الحزب الديمقراطي وشخصيات ومسؤولون في ، بهدف التأثير في السياسة الأميركية تجاه روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن التحولات السياسية داخل ، ولا سيما نتائج الانتخابات النصفية التي أضعفت الحزب ، قد تتيح مجالاً أمام الكونغرس للضغط على الإدارة، خصوصاً في ما يتعلق بتمويل الحكومة والمساعدات.

شروط لأي تسوية مع موسكو

وحدد تيسدال مجموعة مطالب قال إنها يجب أن تشكل الحد الأدنى لأي مفاوضات، أبرزها الانسحاب الروسي الكامل من أوكرانيا، وتوفير ضمانات أمنية لكييف بدعم من حلف شمال الأطلسي، ودفع تعويضات عن الأضرار، وإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة دونباس المحتلة.

واعتبر أن التراجع عن هذه المطالب لن يؤدي إلى سلام مستقر، محذراً من أن بوتين قد يهدر فرصة دبلوماسية أتاحتها المرحلة الحالية للتوصل إلى اتفاق يحفظ له ماء الوجه، ويتيح له تقديم تسوية الحرب على أنها جزء من إرثه السياسي.

وفي ختام مقاله، رأى أن على حلف شمال الأطلسي الاستعداد لردود عسكرية متناسبة إذا رفضت موسكو التسوية وواصلت توسيع المواجهة، معتبراً أن إخفاق الديمقراطيات الغربية في توحيد موقفها التفاوضي قد يجعل خطوات الرد العسكري أكثر صعوبة في تجنبها.

واستحضر الكاتب تحذير إدوارد غراي عام 1914 من أن "مصابيح أوروبا تنطفئ"، معتبراً أن استمرار القصف الروسي لأوكرانيا وإغراقها في الظلام يعيد إلى الأذهان مخاطر مرحلة سبقت حرباً أوروبية واسعة.