ندّد المفوّض السامي لحقوق الإنسان في بالجلد الذي تعرّضت له مغنية في إثر ظهورها في مقطع مصوّر لحفل من دون حجاب، مشبّهاً العقوبة بـ"التعذيب".

وكتب فولكر تورك في رسالة على "إكس" إن "اعتماد الجلد في حقّ المغنية برستو أحمدي وأربعة شبان في مجموعتها بعد حفل قدّمته من دون وضع الحجاب أمر شنيع".

وحُكم بهذه العقوبة في حزيران على برستو أحمدي البالغة 29 عاماً، كما حُكم على أعضاء عدة من فرقتها بسبب حفل موسيقي أُقيم في قاعة خالية لكنه نُقل عبر الإنترنت في كانون الأول 2024، وفق ما نقلته " ".

وصاحب أحمدي في الفيديو عازفون على البيانو والدرامز والغيتار، وكلهم يرتدون ملابس سوداء. وظهرت الشابة من دون حجاب، بفستان طويل، وأحمر شفاه على شفتيها.

وحققت الحفلة أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على قناة المغنية على «يوتيوب».

ونفّذت العقوبة الاثنين مع جلد المحكوم عليهم 24 جلدة.

وذكّر تورك بأن "الجلد يشكّل فصلاً من التعذيب... عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة. وهو محظور بالكامل في القانون الدولي، مهما كانت الظروف»، داعياً السلطات الإيرانية إلى «الإحجام عن تنفيذ عقوبات جلد أخرى وإسقاط هذه الممارسات من التشريعات".

وأعربت من جهتها عن استيائها من عقوبة الجلد "القاسية وغير الإنسانية» التي «تبعث برسالة كارثية لجميع النساء الإيرانيات الطامحات للحرّية والمساواة".

ولا يُسمح للنساء في إيران بالغناء في الأماكن العامة. كما يُفرض عليهن وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة.

وكانت المغنية أمضت أسبوعين في الحبس قبل أن يُفرج عنها بكفالة. ومثلت هي وفرقتها أمام المحكمة بتهم "الإخلال بالآداب العامة" و"المشاركة في إنتاج ونقل وبث ونشر محتويات فاحشة ومبتذلة".

ورغم القيود، يُظهر عدد متزايد من الإيرانيات قدراً أكبر من الحرية فيما يتعلق باللباس.

وبدأت هذه التحولات في عام 2022 مع حركة الاحتجاج التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بدعوى انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة.