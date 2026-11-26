دعا جاريد كوشنر، المبعوث الأميركي وصهر الرئيس ، إلى الخروج من حالة الاستنفار العسكري الدائم والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية، معتبراً أن تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية قد يساعدها على الاندماج بصورة أكبر في المنطقة.

وفي مقابلة ضمن بودكاست مع رجل الأعمال الألماني ماتياس دوبفنر، قال كوشنر إن إسرائيل بحاجة إلى التخلي عن "عقلية الحرب المستمرة" والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية، في تصريحات تأتي بعد يومين من تحذيره، في مقابلة مع مجلة "نيويورك"، من أن إسرائيل تتجه نحو وضع "الدولة المنبوذة عالمياً" إذا لم تغيّر نهجها تجاه غزة.

وأشار كوشنر إلى النموذج الذي تتبعه دول الخليج في تعاملها مع ، قائلاً إن السعوديين والإماراتيين يأتون إلى العاصمة الأميركية برفقة نحو 100 رجل أعمال ويبرمون الصفقات، في حين ينبغي لإسرائيل أن تركز على إبراز فوائد الشراكة معها.

ولفت إلى الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية ، معتبراً أن على البلاد إعطاء الأولوية لتسويق هذه القدرات والاستفادة منها لتعزيز حضورها في المنطقة.

وفي هذا السياق، طرح كوشنر إمكانية التعاون بين إسرائيل ومصر في إنشاء مراكز بيانات في شبه جزيرة سيناء، في حال التوصل إلى تسوية سلمية للحرب في غزة، معتبراً أن إنهاء الصراع قد يتيح مشاريع مشتركة في مجالي الطاقة والتكنولوجيا، ويؤسس لسلام يحمل فوائد اقتصادية للطرفين.

وتأتي تصريحاته في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضغط على إدارة ترامب لإطلاق هجوم عسكري جديد على ، فيما أرسل رئيس الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن في وقت سابق من الشهر لعرض الموقف الإسرائيلي.

كما انتقد كوشنر النهج الأمني الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا، والقائم على إقامة مناطق عازلة واسعة، مشيراً إلى أن هذا النهج يعرقل المبادرات الدبلوماسية الأميركية في المنطقة.

وفي ما يتعلق بغزة، دعا إسرائيل إلى إظهار أنها تستهدف الإرهاب وليس الشعب الفلسطيني، معتبراً أن إعادة إعمار القطاع يجب أن تبدأ بعد نزع سلاحه. وأشار إلى أن نتنياهو سبق أن أيد خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة، لكنه لا يجعل تنفيذها سهلاً دائماً.

وتحدث كوشنر عن ضرورة تحسين الحوكمة ، منتقداً أداء السلطة الفلسطينية ووصفها بالفساد وعدم الفاعلية، فيما وصف حركة حماس بأنها منظمة إرهابية. وأشار إلى أن مجلس السلام أنشأ لجنة من التكنوقراط لتولي إدارة غزة مؤقتاً بدلاً من حماس، معتبراً أن أعضاءها يسعون إلى تحسين حياة الفلسطينيين رغم التهديدات التي يتعرضون لها.

وفي الوقت نفسه، أقر كوشنر بأن الإسرائيليين لا يثقون بأن الفلسطينيين يريدون السلام، وقال إن المطلوب هو وضع أطر مناسبة قبل الحديث عن المسار السياسي، معتبراً أن إنشاء حكومة تتيح للسكان تحقيق إمكاناتهم قد يفتح طريقاً مختلفاً أمام القضية الفلسطينية.

كما ربط كوشنر تصاعد معاداة السامية والكراهية في العالم بما أعقب 7 تشرين الأول والحرب في غزة، معتبراً أن إنهاء الأزمة في القطاع قد يكون ضرورياً لتجاوز تداعياتها.