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ردّت الخارجية الإيرانية على السيناتور الأميركي جون كورنين، بعدما استشهد بتصريحات عن منشأة نووية في كوريا الشمالية لاتهام طهران بمواصلة السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وكان كورنين قد كتب عبر منصة "إكس" أن "النظام الإيراني لا يبدو أنه يتخلى عن طموحاته في امتلاك أسلحة نووية"، مرفقاً تقريراً لمعهد العلوم والأمن الدولي يتناول قلق مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من توسعة سريعة في منشأة يونغبيون الكورية الشمالية.
وسخر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من المنشور، موضحاً أن تصريحات غروسي في 18 تشرين الثاني تتعلق بكوريا الشمالية، وليس بإيران، ومتهماً السيناتور بترديد نقاط أعدّتها لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك".
وبحسب التقرير الذي استشهد به كورنين، لم تقدّم الوكالة الدولية تقييماً للغرض من التوسعة، التي قد تُستخدم لاستيعاب أجهزة طرد مركزي إضافية أو دعم القدرات القائمة أو إقامة مختبرات للبحث والتطوير.