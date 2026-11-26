أعلنت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية تعطيل عمل سرب الطيران الخامس التابع للفوج السابع عشر في معسكر همفريز، مؤكدة أن الخطوة لا تغير من وضع انتشارها أو التزامها الدفاعي.

وقالت القوات الأميركية في كوريا، إن تعطيل السرب الخامس لسلاح الفرسان الجوي يأتي ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة قواتها وتطوير قدراتها الجوية، بهدف تحديث الإمكانات وتحسين تشكيل الوحدات بما يلائم المتطلبات العملياتية المستقبلية.

وأضافت أن هذا الإجراء لا يغير مهمة القوات الأميركية في كوريا أو موقفها أو التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنها تواصل، إلى جانب الجيش الأميركي الثامن، الحفاظ على قوة جاهزة وقادرة في شبه الكورية، ومستعدة تماماً لردع التهديدات من كوريا الشمالية والدفاع ضدها.

، قال مسؤول في القوات الأميركية في كوريا إن التعديلات العسكرية جزء من جهود تحديث مستمرة تعزز الجاهزية والقدرة والوضع العام للقوات

ويأتي القرار وسط استمرار التساؤلات حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي ستسعى لتغيير طريقة عمل القوات الأمريكية في كوريا التي يبلغ قوامها 28,500 فرد، في وقت تسعى فيه لاستخدام أصولها العسكرية الإقليمية لتعزيز الردع ضد .

وكان السرب الخامس لسلاح الفرسان الجوي يضم مئات الأفراد وأصولاً جوية واستطلاعية، بينها مروحيات أباتشي AH-64E ومسيرات RQ-7B شادو، وفق ما هو معروف. ولم يتضح بعد ما إذا كان تعليق عمله يعني سحب أفراده وأصوله أم إنشاء وحدة بديلة.

وتم تفعيل الوحدة في عام 2022 لتتولى دور ما كان يعرف سابقاً بأسراب سلاح الفرسان الجوي الدورية، بهدف توفير مزيد من الاستقرار لعمليات الدفاع الأمريكية وتعزيز الجاهزية الدفاعية في كوريا الجنوبية.