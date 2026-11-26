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أحبط جهاز الاستخبارات الوطني مخططاً للتجسس الإلكتروني استهدف مؤسسات حكومية وعسكرية وأخرى متخصصة في الصناعات الدفاعية، في عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخصين يُشتبه في عملهما لصالح جهاز استخبارات أجنبي.ونقلت وكالة " " عن مصادر أمنية، اليوم الخميس، أن الاستخبارات وضعت المشتبه بهما تحت المراقبة، بعد ورود معلومات عن محاولتهما اختراق شبكات الإنترنت التابعة لمؤسسات حيوية.وأظهرت التحقيقات أن الشخصين استخدما أجهزة وتطبيقات تقنية لرصد شبكات الاتصال اللاسلكية في وإسطنبول، كما تنقّلا في محيط منشآت عسكرية ومقار أحزاب سياسية وبعثات دبلوماسية أجنبية.وبحسب المصادر، أقرّ المشتبه بهما بتلقّي مبالغ مالية بالعملات المشفّرة مقابل أنشطتهما التجسسية.وخلصت التحقيقات إلى ارتباطهما بجهاز استخبارات أجنبي لم تُكشف هويته، فيما قررت السلطات التركية إيداعهما السجن.وكانت الاستخبارات التركية قد أعلنت في أيار الماضي تفكيك شبكة تجسس دولية تعمل لصالح جهازَي استخبارات أجنبيين، في عملية أمنية شملت أربع ولايات وأسفرت عن توقيف سبعة أشخاص.كما أوقفت السلطات التركية في شباط الماضي شخصين بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية " "، وتزويده بمعلومات ساعدته في تنفيذ عمليات اغتيال.