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تختار تايوان رؤساء البلديات وأعضاء المجالس ومسؤولين محليين آخرين في مدنها ومقاطعاتها ال22، اليوم السبت، في انتخابات ستختبر مدى قدرة الحزب الحاكم على تحقيق بعض الانتصارات على المستوى المحلي.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء تايوان أمام الناخبين في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تغلق في الرابعة مساء. وعادة ما يتم فرز الأصوات وإعلان النتائج في اليوم نفسه. ويتولى الفائزون مناصبهم لأربع سنوات.وعلى عكس الانتخابات الرئاسية، التي تكون فيها العلاقات مع والضغوط التي تمارسها بكين على من الرئيسية، تركز انتخابات اليوم السبت بشكل أكبر على الشؤون المحلية، بما في ذلك مزايا الرعاية الاجتماعية والقضايا الأخرى التي تؤثر على الحياة اليومية للسكان.لكن الصين لم تكن غائبة تماماً عن النقاشات . واتهمت السلطات التايوانية بكين بمحاولة إثارة انعدام الثقة في النظام الانتخابي للجزيرة، وهي اتهامات رفضتها السلطات .ورصدت الوطني التايوانية نحو 33 طلعة جوية لطائرات حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، خلال الفترة من يوم الجمعة إلى يوم السبت، في اتجاه تايوان، وشملت هذه الطلعات قاذفات قنابل ومقاتلات حربية.وينتمي معظم المرشحين إلى الحزب التقدمي الحاكم أو الحزب القومي، المعروف أيضاً باسم "الكومينتانج". وعادة ما يحقق الحزب القومي نتائج جيدة في الانتخابات المحلية. وفي عام 2022، لم يفز الحزب الديمقراطي التقدمي سوى في خمس من أصل 22 مدينة ومقاطعة.وشارك رئيس تايوان لاي تشينج-تي في الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب الديمقراطي التقدمي، حيث ظهر مساء الخميس في مدينة تاويوان دعماً لمرشح حزبه لمنصب رئيس البلدية.