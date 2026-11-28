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نفى مفوضية لحقوق الإنسان في ، أجيت سونغاي، صحة الرواية بشأن إدخال 100 ألف خيمة إلى ، مؤكداً أن الأرقام التي أعلنتها تتناقض مع الواقع الميداني.وأوضح سونغاي، في حديث لقناة " "، أن نحو 20 ألف خيمة فقط دخلت القطاع حتى الآن، وهو عدد لا يلبي احتياجات في ظل تدهور الأحوال الجوية.وكانت لجنة طوارئ الشتاء في غزة قد نفت إعلان السلطات الإسرائيلية إدخال أكثر من 100 ألف خيمة و9 آلاف شاحنة محملة بمستلزمات الشتاء، مطالبة الأمم المتحدة بالكشف عن مصير ومحاسبة المسؤولين عن عرقلة وصولها.وكانت الأمم المتحدة قد أفادت، منتصف تشرين الثاني الجاري، بأن أكثر من 150 ألف خيمة لا تزال تنتظر موافقة السلطات الإسرائيلية على إدخالها إلى القطاع.وأشار سونغاي إلى استمرار القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بحجة تصنيفها ضمن المواد مزدوجة الاستخدام، فضلاً عن عدم كفاية القيمة الغذائية للأطعمة المتوافرة للسكان.ودعا المسؤول الأممي إلى فتح المعابر كافة وتسهيل وصول المساعدات والطواقم الإنسانية، مشدداً على أن الخيام لا تشكل حلاً مستداماً لأزمة النازحين، وأن باتت ضرورة ملحة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.