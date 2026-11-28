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أعلن ، اليوم السبت، تفكيك شبكة متخصصة في سرقة وتهريب المشتقات النفطية بمحافظة ، وإلقاء القبض على 10 أشخاص يُشتبه في تورطهم في العملية.وأوضح الجهاز، في بيان، أن قوة مشتركة من شرطة بابل ومفارز الأمن الوطني تمكنت، بناء على معلومات استخباراتية، من ضبط أنبوب رئيسي لنقل البنزين تعرض للثقب في منطقة الإسكندرية شمالي المحافظة.وكشفت التحقيقات الأولية عن استخدام الشبكة خراطيم سرية لسحب البنزين بصورة غير قانونية، فيما باشرت الفرق الفنية التابعة لوزارة أعمال الحفر لتحديد امتداد التوصيلات المستخدمة في عمليات السرقة.وفي سياق متصل، أعلنت إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الصناعية المخالفة للضوابط في محافظة ديالى.وتأتي هذه العمليات ضمن حملة واسعة أطلقتها حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمكافحة تهريب النفط والفساد وحماية موارد الدولة.