أظهرت أولى النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية المبكرة في ، الأحد، تقدما للحزب الشعبي اليميني على الاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء، ، واحتمال تحقيقه مع اليمين المتطرف الذي سجل ارتفاعا ملحوظا الغالبية المطلقة في مجلس النواب.

وتبين من فرز أكثر من 46% من بطاقات الاقتراع أن الحزب الشعبي قد يحصل على 133 مقعدا فيما يتوقع أن يبلغ عدد نواب حزب " " اليميني المتطرف 50 نائبا، ما يتيح لهما معا تجاوز عتبة الـ176 مقعدا المطلوبة لنيل الغالبية المطلقة، وأما فيُحتمل وفقا للنتائج الجزئية فوزه بـ118 مقعدا.

وشارك الناخبون الإسبان في الانتخابات التشريعية بنسبة تاريخية تجاوزت 78%، ويسعى رئيس الوزراء، ، في هذه الانتخابات إلى البقاء في السلطة رغم إظهار نتائج استطلاعات الرأي تقدم اليمين، وقد تفضي إلى إتاحة المشاركة لليمين المتطرف في الحكومة للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن.

وأقفلت مراكز الاقتراع في معظم أنحاء إسبانيا عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ)، باستثناء أرخبيل جزر الكناري حيث لا يزال الاقتراع متاحا حتى الساعة (20,00 ت غ) للناخبين بسبب فرق التوقيت. ومن المنتظر أن يبدأ ظهور أولى النتائج خلال المساء.

وأظهرت النتائج الرسمية أن نسبة المشاركة النهائية تجاوزت 78% ولا تزال ترتفع، ما يجعلها الأعلى منذ عام 1982.

وخلال اليوم الانتخابي، دعا كل طرف الإسبان إلى الإدلاء بأصواتهم بكثافة في هذه الانتخابات.

وشدد سانشيز بعد الإدلاء بصوته في على أن هذا الاستحقاق الانتخابي "مهم للغاية ليس فقط لإسبانيا، ولكن أيضا لأوروبا". ودعا الإسبان إلى "توجيه رسالة واضحة" في مواجهة اليمين واليمين المتطرف، اللذين يقتربان من الوصول إلى السلطة.