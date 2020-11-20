قائد الجيش للعسكريين: أثبتم في هذه المرحلة أنكم على قدر المسؤولية وتمكنتم بأدائكم ومناقبيتكم من ترسيخِ ثقة اللبنانيين والعالم بنهج المؤسسة العسكرية ودورها الوطني

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