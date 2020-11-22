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فضل الله عبر الـ"LBCI": لم نتبلغ من الجهات المعنية ولا من الرئيس المكلف بأن هناك طلباً بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة

Lebanon 24
22-11-2020 | 21:49
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