أخبار عاجلة

مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي: الانقسام السياسي بالولايات المتحدة ساهم في الحصيلة "المذهلة" لوفيات كورونا

Lebanon 24
23-02-2021 | 01:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي يتوقع بدء ظهور نتائج إيجابية في الولايات المتحدة بشأن مكافحة كورونا في نيسان
lebanon 24
23/02/2021 09:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: أمر مفجع تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة نصف مليون شخص
lebanon 24
23/02/2021 09:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
‏جامعة جونز هوبكنز: حصيلة الوفيات بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ في الولايات المتحدة تتجاوز نصف مليون حالة
lebanon 24
23/02/2021 09:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يؤكد نجاح الولايات المتحدة في تأمين ما يكفي من لقاحات لتطعيم جميع الأميركيين ضد فيروس كورونا
lebanon 24
23/02/2021 09:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:38 | 2021-02-23
02:38 | 2021-02-23
02:11 | 2021-02-23
01:51 | 2021-02-23
01:34 | 2021-02-23
01:15 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website