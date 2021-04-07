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وزير الخارجية المصرية من بيت الوسط: مصر حريصة على أمن لبنان واستقراره وهذا يقتضي العمل على إنهاء حالة الجمود الراهنة

Lebanon 24
07-04-2021 | 19:03
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