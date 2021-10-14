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ميقاتي في حديث لـ"النهار": ماذا يفعلون اليوم؟ هل يريدون حربا جديدة بأسلحة متطورة حديثة؟ فليطلقوا النار على الحكومة

Lebanon 24
14-10-2021 | 10:38
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