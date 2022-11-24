19
o
بيروت
23
o
طرابلس
2
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مشروع ضخم في مصر لتصدير الطاقة إلى دول عربية... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
24-11-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مدير دائرة إدارة الأصول والتكنولوجيا والهيدروجين الأخضر، بشركة "مصدر" الإماراتية محمد عبد القادر الرمحي، تفاصيل اتفاقية إنشاء مشروع طاقة الرياح في مصر بـ11 مليار دولار.
وأوضح أنه تم الإعلان خلال اليوم الأول لقمة المناخ في شرم الشيخ بمصر "COP27" عن توقيع اتفاق مشروع 10 ميغاوات، باستخدام طاقة الرياح، وهذا يساعد مصر على تلبية احتياجات الطاقة لديها، ويوفر لمصر 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، التي من الممكن تصديرها فيما بعد.
Advertisement
وأشار إلى أن فترة تنفيذ المشروع تستمر نحو 5 سنوات، باستثمارات تبلغ 11 مليار دولار، ونحن نقصد من هذه الشراكة خلق مضمون محلي يهدف إلى دعم الشراكة المحلية، وتوظيف اليد العاملة المحلية، حيث يخلق 10 آلاف وظيفة بالسوق المصري، علاوة على 30 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ المشروع، ونحرص على العمل مع الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال.
وقال محمد منصور، رئيس شركة "إنفينيتي باور" (Infinity Power)، إن ائتلافا يضم شركة "مصدر" المملوكة لأبوظبي و"إنفنيتي باور هولدينغز" سينتهي من بناء المحطة البرية ذات سعة 10 غيغاواط بحلول 2030. تعادل هذه القدرة الإنتاجية 20% تقريباً مما تقتنيه المملكة المتحدة حالياً من جميع أشكال الطاقة المتجددة.
وأضاف منصور، أن الحكومة المصرية ستشتري الكهرباء التي ينتجها المشروع، وبعضها قد يتم تصديره عبر الكابلات الحالية والمخطط لها إلى أوروبا والسعودية والسودان وليبيا."RT"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
12:23 | 2022-11-23
23/11/2022 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
22:05 | 2022-11-23
23/11/2022 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خسارة ألمانيا... أطلق النار عليه في البداوي!
Lebanon 24
بسبب خسارة ألمانيا... أطلق النار عليه في البداوي!
12:35 | 2022-11-23
23/11/2022 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:34 | 2022-11-24
24/11/2022 02:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلمةُ سر".. هكذا تحرّك "حزب الله" لتطويق "تمرّد" باسيل
Lebanon 24
"كلمةُ سر".. هكذا تحرّك "حزب الله" لتطويق "تمرّد" باسيل
06:00 | 2022-11-24
24/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:45 | 2022-11-24
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:04 | 2022-11-24
وزير الماليّة يُصدر 6 قرارات مهمّة... إليكم تفاصيلها (صور)
08:17 | 2022-11-24
بيان لمصرف لبنان عن موجودات الذهب... ماذا جاء فيه؟
08:00 | 2022-11-24
القطاع العام في العراق... هكذا يستهلك خزينة الدولة
02:34 | 2022-11-24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:15 | 2022-11-24
في لبنان خسائر بملايين الدولارات يوميا.. لهذا السبب
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
24/11/2022 17:33:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
24/11/2022 17:33:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
24/11/2022 17:33:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact