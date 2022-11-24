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إقتصاد

مشروع ضخم في مصر لتصدير الطاقة إلى دول عربية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-11-2022 | 05:00
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كشف مدير دائرة إدارة الأصول والتكنولوجيا والهيدروجين الأخضر، بشركة "مصدر" الإماراتية محمد عبد القادر الرمحي، تفاصيل اتفاقية إنشاء مشروع طاقة الرياح في مصر بـ11 مليار دولار.

وأوضح أنه تم الإعلان خلال اليوم الأول لقمة المناخ في شرم الشيخ بمصر "COP27" عن توقيع اتفاق مشروع 10 ميغاوات، باستخدام طاقة الرياح، وهذا يساعد مصر على تلبية احتياجات الطاقة لديها، ويوفر لمصر 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، التي من الممكن تصديرها فيما بعد.
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وأشار إلى أن فترة تنفيذ المشروع تستمر نحو 5 سنوات، باستثمارات تبلغ 11 مليار دولار، ونحن نقصد من هذه الشراكة خلق مضمون محلي يهدف إلى دعم الشراكة المحلية، وتوظيف اليد العاملة المحلية، حيث يخلق 10 آلاف وظيفة بالسوق المصري، علاوة على 30 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ المشروع، ونحرص على العمل مع الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال.

وقال محمد منصور، رئيس شركة "إنفينيتي باور" (Infinity Power)، إن ائتلافا يضم شركة "مصدر" المملوكة لأبوظبي و"إنفنيتي باور هولدينغز" سينتهي من بناء المحطة البرية ذات سعة 10 غيغاواط بحلول 2030. تعادل هذه القدرة الإنتاجية 20% تقريباً مما تقتنيه المملكة المتحدة حالياً من جميع أشكال الطاقة المتجددة.

وأضاف منصور، أن الحكومة المصرية ستشتري الكهرباء التي ينتجها المشروع، وبعضها قد يتم تصديره عبر الكابلات الحالية والمخطط لها إلى أوروبا والسعودية والسودان وليبيا."RT"


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