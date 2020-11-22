إقتصاد

رئيس وزراء الهند: سنضاعف قدراتنا لتكرير النفط وسنعتمد أكثر على الغاز الطبيعي

Lebanon 24
22-11-2020 | 14:10
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قال رئيس وزراء الهند مودي ناريندرا، إن بلاده تعمل على مضاعفة قدراتها التكريرية للنفط خلال الأعوام الـ 5 المقبلة مع زيادة حصة الغاز الطبيعي في إجمالي استهلاكها للطاقة بـ 4 مرات.

ويهدف اعتماد خيار الغاز الطبيعي، الذي لا يشكل سوى 6 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الهند حاليا، إلى التخفيف من تلوث البيئة التي تضررت كثيرا من الطاقات غير النظيفة.

وتؤكد تصريحات مودي ناريندرا بشأن رفع قدرات الهند التكريرية للنفط، حسب صحيفة "هندوستان تايمز" الناطقة بالإنجليزية، ما قاله وزير الطاقة الهندي قبله في شهر حزيران الماضي حيث أعلن أنها قد تقفز من 450 مليون طن إلى 500 مليون طن خلال السنوات الـ 10 المقبلة، فيما هي لا تتجاوز في الظرف الحالي نحو 250 مليون طن.

تجدر الإشارة إلى أن الهند تتوفر على أكبر مصفاة نفط في العالم يمتلكها الثري الهندي موكيش آمباني مالك شركة "ريلايانس إندستريسز" (Reliance Industries Ltd).
المصدر: روسيا اليوم
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