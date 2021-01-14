إقتصاد

انخفاض أسعار الذهب تزامناً مع صعود الدولار

Lebanon 24
14-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-784190-637462134137931669.jpg
Doc-P-784190-637462134137931669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضا، بالتزامن مع انتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار.

 

وقالت شبكة "سي إن بي سي" إن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.51 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839.80 دولار.

 

وأضافت أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية، إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا، فيما سيركز المستثمرون على استقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة حين يشارك جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي في مناسبة افتراضية بحلول الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

 

وقال مجلس الاحتياط الفدرالي، أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة متواضعة، بيد أن التفاؤل قل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 25.24 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.6% إلى 1100.93 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2382.33 دولار.

 

 وذكرت تقارير أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، تتكلف نحو تريليوني دولار عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.

 

وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في وقت سابق، إنه يمضي قدما في الاستعدادات الخاصة بخطة مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

 

وكتب بايدن، على "تويتر"، يوم الاثنين الماضي: "ناقشت وضع الوباء مع المجلس الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد وكيف يمكن المضي قدما في مكافحته في ضوء المتابعة المستمرة لتطوراته".

 

وتابع بايدن، في تدوينة أخرى: "قمت اليوم بتسمية المجلس الاستشاري الخاص بمتابعة أزمة كورونا خلال الفترة الانتقالية".

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2021-01-14
11:52 | 2021-01-14
11:00 | 2021-01-14
10:00 | 2021-01-14
09:07 | 2021-01-14
09:00 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website