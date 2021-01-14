انخفاض أسعار الذهب تزامناً مع صعود الدولار

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضا، بالتزامن مع انتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" إن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.51 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839.80 دولار.

وأضافت أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية، إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا، فيما سيركز المستثمرون على استقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة حين يشارك جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي في مناسبة افتراضية بحلول الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

وقال مجلس الاحتياط الفدرالي، أمس الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة متواضعة، بيد أن التفاؤل قل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 25.24 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.6% إلى 1100.93 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2382.33 دولار.

وذكرت تقارير أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، تتكلف نحو تريليوني دولار عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر وساعدت على رفع الدولار.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في وقت سابق، إنه يمضي قدما في الاستعدادات الخاصة بخطة مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بايدن، على "تويتر"، يوم الاثنين الماضي: "ناقشت وضع الوباء مع المجلس الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد وكيف يمكن المضي قدما في مكافحته في ضوء المتابعة المستمرة لتطوراته".

وتابع بايدن، في تدوينة أخرى: "قمت اليوم بتسمية المجلس الاستشاري الخاص بمتابعة أزمة كورونا خلال الفترة الانتقالية".