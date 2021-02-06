إقتصاد

أسهم "غيم ستوب" تهبط 80%

Lebanon 24
06-02-2021 | 22:00
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اختتمت شركة "غيم ستوب" أسوأ أسبوع لها على الإطلاق حيث هبطت أسهمها بما يوازي 80%.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" فقد قضى الانعكاس المذهل للثروة على 18 مليار دولار من القيمة السوقية لبائع ألعاب الفيديو بالتجزئة.
 
وهبط السهم بنسبة 80٪ في الأيام الخمسة الماضية، وهو أسوأ أداء أسبوعي على الإطلاق، إلى 63.77 دولارًا في نيويورك.

ومع أنها حققت مكاسب بلغت 19٪ أمس الجمعة بعد إزالة "روبينهود ماركيتس" لحدود الشراء، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوى في الأسبوع الماضي، والذي وصل إلى 483 دولارا، مع تزايد طلب تجار التجزئة والإثارة عبر منصات مختلفة.

وكانت أسهم شركة "غيم ستوب" قد أحدثت هزة عنيفة في وول ستريت، حيث ارتفعت أكثر من ألف بالمئة على مدى الأسبوع الأخير من كانون الثاني، مدفوعة في الأساس بمستثمرين أفراد يتداولون عبر تطبيقات الإنترنت ويتبادلون النصائح على منتديات التواصل الاجتماعي.

واضطرت مثل تلك المكاسب الباعة على المكشوف لإعادة شراء الأسهم من أجل تغطية خسائر محتملة، وتضخمت تلك التحركات مع شراء مزيد من المستثمرين الأفراد في الأسهم، مما سبب خسائر بالمليارات للمستثمرين الكبار.

وقد تراجعت القيمة السوقية لـ "غيم ستوب" إلى 4.4 مليار دولار، وهو بعيد كل البعد عن القيمة البالغة 33.7 مليار دولار التي حققتها في 28 كانون الثاني عندما أصبحت لفترة وجيزة أكبر شركة في مؤشر راسل 2000.

أما شركة "إيه إم سي إنترتينمينت هولدينجز"، فقد تراجعت في جلسة أمس الجمعة واختتمت أسوأ أسبوع لها على الإطلاق مع انخفاض بنسبة 48٪.

وتعليقا على ما حدث قال كريج بيرك، كبير مسؤولي الاستثمار في "بيرسونال كابيتال": "لم تنته الملحمة بالنسبة لـ "غيم ستوب" والأسهم الأخرى التي تصدرت عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة، ولكن من المرجح أن تنتهي" ساخرا: "ننتقل إلى الشيء التالي".
 
وكانت "روبينهود" قد أعلنت أنها ستزيل حدود الشراء في تحديث على صفحة دعم منصة التداول بعد يوم من تخفيف القيود المفروضة على شراء السهمين، وارتفع كلاهما بشكل كبير منذ أواخر كانون الثاني حيث سعى المتداولون اليوميون الذين يتعاملون مع وول استريت بيست إلى تجنب البائعين على المكشوف.

المصدر: سبوتنيك
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