إقتصاد

ماذا تجني مصر "اقتصاديا" من موكب المومياوات؟

Lebanon 24
07-04-2021 | 11:00
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لم يكن حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة، حدثا مرتبطا بالقيمة التراثية فقط، ولكنه جاء رسالة ذات مردود اقتصادي مهم، وهو ما كشفت عنه الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار المصرية.


وقالت الدكتورة سهام في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن الدولة ستجني نتائج اقتصادية وسياسية وسياحية منقطعة النظير، خلال المدى القريب والمنظور".

وأضافت أن حدث نقل المومياوات المليكة الـ22، أعطى رسالة إلى العالم أجمع أن الدولة المصرية مستقرة وآمنة وتنهض وتستعيد مجدها وحضاراتها، وبالتالي فهي آمنة لجذب الاستثمارات ولإقامة المشروعات وعودة السياحة، ويعطي انطباعاً رائعاً لرجال المال والأعمال والاقتصاد في العالم أجمع، بعد إثبات أن مصر دولة قادرة على الوقوف على قدميها رغم كافة التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.

وتوقعت المتحدثة باسم السياحة والآثار المصرية، أن العائد السياحي على مصر مرجح أن يبدأ بالتزامن مع فصل الصيف خلال الشهور المقبلة، خاصة بعد أن ثبت للعالم كله أن مجريات الأمور في مصر تسير على قدم وساق والحياة تبدو طبيعية والدولة توفر كافة السبل الاحترازية لجعل انتشار فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.


وأشارت إلى أن وزارة السياحة المصرية، وضعت خطة لاستقبال الأفواج السياحية التي يتوقع تدفقها بالتزامن مع فصل الصيف، وكان ركيزة تلك الخطة هو تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي في مصر من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، ومع نهاية شهر مايو المقبل سيكون جميع العاملين قد تم تطعيمهم تماماً، لإعطاء تأكيدات للوافدين بأن المجال الصحي في مصر آمن تماماً.

وأوضحت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوزارة كانت قد أعدت خلال الفترة الماضية مجموعة دقيقة من الأبحاث والتحليلات على مواقع البحث الإلكتروني، وظهرت مصر كأحد أهم الوجهات السياحية التي يرغب السياح زيارتها عقب تقليل أو إنهاء القيود المفروضة على السفر في أغلب البلدان بسبب فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت أن حفل نقل المومياوات الذي تم نقله على نحو 400 قناة تلفزيونية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أبهر العالم أجمع، وسيدفع من شاهد تلك الاحتفالات على الرغبة في المجيء إلى مصر لمشاهدة الآثار المبهرة على أرض الواقع.

وحول ردود الأفعال التي تلقتها الوزارة المصرية عقب الحفل الكبير، أكدت أن الإشادة الدولية كانت من جميع دول العالم، وجميعهم انبهروا من حسن التنظيم والعرض والنقل، وبعض مذيعين المحطات الفضائية أكدوا أن مصر تفوقت على بلادهم في النقل والإخراج والإبهار، فضلاً أن عن إشادات من رئيس منظمتي اليونسكو والسياحة العالمية.

ونوهت إلى أن فريق إنجاز حفل نقل المومياوات أعدوا فيلما ترويجيا عن أغلب المعالم السياحية ومزارات الآثار في مصر، كدعم للقطاع السياحي، كما تضمن الفيلم رسالة بأن مصر مهد لجميع الحضارات، وبينت من خلال العرض على حرية الاعتقاد والعبادات من خلال عرض كافة المتاحف والمعابد للديانات المختلفة.

المصدر: "سكاي نيوز
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