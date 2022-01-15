إقتصاد

تضاعف إيرادات "غازبروم" من صادرات الغاز في 2021

Lebanon 24
15-01-2022 | 03:00
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أظهرت بيانات رسمية، أن عائدات شركة "غازبروم" الروسية من صادرات الغاز الطبيعي تضاعفت في الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

ووفقا لبيانات الجمارك الروسية، فقد وصلت العائدات من صادرات الغاز الطبيعي في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2021 إلى 47.02 مليار دولار. 

كذلك أظهرت البيانات أن حجم صادرات الغاز الطبيعي في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2021 ارتفع بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 186.8 مليار متر مكعب من الغاز.

وزادت "غازبروم" صادراتها من الغاز الطبيعي في نوفمبر 2021 بنسبة 3.1% مقارنة بأكتوبر من نفس العام ووصلت إلى 14.3 مليار متر مكعب، فيما ارتفعت صادرات الغاز من حيث القيمة بنسبة 16.8% لتصل إلى 7.2 مليار دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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