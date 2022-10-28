26
o
بيروت
32
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
تسجيل صوتي لشيرين: والله العظيم مظلومة!
Lebanon 24
28-10-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاتزال ازمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تتصدر اهتمامات الساحة الفنية والمتابعين.
وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماع، بشكل واسع، تداول تسجيل صوتي قديم للفنانة المصرية تؤكد فيه أنها مظلومة.
Advertisement
وشددت شيرين في المداخلة التي انتشرت بكثافة مؤخراً، على أنها ارتكبت خطأ عن غير قصد، متحدثة في الوقت نفسه عن "مؤامرة" أحاطت بها.
وهذا التسجيل يعود للعام 2019 بعدما قالت في حفلة في البحرين "من يتكلم في مصر يدخل السجن"، لتعود لاحقاً وتعتذر وتوضح ما قصدته في مداخلة هاتفية لها مع الاعلامي المصري عمرو اديب ضمن برنامجه "الحكاية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الحمدالله على سلامتي"... شاهدوا ما حصل مع هيفا وهبي في السعوديّة! (فيديو)
Lebanon 24
"الحمدالله على سلامتي"... شاهدوا ما حصل مع هيفا وهبي في السعوديّة! (فيديو)
10:55 | 2022-10-27
27/10/2022 10:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
Lebanon 24
عون يختصر سنواته الست... لست وجبران و"التيار"من المنظومة الفاسدة
02:30 | 2022-10-28
28/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟
Lebanon 24
بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟
15:11 | 2022-10-27
27/10/2022 03:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-27
27/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبول استقالة الحكومة: نسيان عوني ام تصحيح باسيلي
Lebanon 24
قبول استقالة الحكومة: نسيان عوني ام تصحيح باسيلي
01:00 | 2022-10-28
28/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-10-28
بعد ظهورها مرة بالحجاب.. فنانة لبنانية شهيرة تكشف حقيقة اعتزالها الفن
02:00 | 2022-10-28
نجمة سورية تعيش قصة حب.. هل حبيبها من الوسط الفني؟
00:35 | 2022-10-28
رسالة غامضة... نسرين طافش تكشف معنى الحب
16:00 | 2022-10-27
4 عادات صباحية مثالية للحصول على بشرة متوهجة
14:00 | 2022-10-27
للحامل.. التدخين الإلكتروني يعرّض طفلك بالإصابة بالربو
11:00 | 2022-10-27
شاهد الوجه الحقيقي لشبيهة أنجلينا جولي "القبيحة"!
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
28/10/2022 15:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
28/10/2022 15:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
28/10/2022 15:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact