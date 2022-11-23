للأم.. 4 مشاعر سلبية تمتص طاقتك وكيفية التعامل معها



Advertisement تابعي القراءة لتتعرفي على 4 مشاعر سلبية تمتص طاقتك، وكيف تتعاملين معها حتى تكوني ام أفضل لأطفالك.

1- الشعور بالذنب

داخل كل أم صوت يخبرها أنها ليست كافية، وأنها مقصرة تجاه أطفالها، وهو ما يجعلها تشعر بالذنب معظم الوقت.





تذكري أنكِ أفضل أم لأطفالك، وأنكِ تبذلين كامل جهدك، وهذا كافي جداً لتكوني أم جيدة. تجربة الأمومة تحتاج إلى بذل مجهود كبير، أنتِ بحاجة إلى كامل طاقتك حتى تكوني أفضل نسخة من نفسك لأجل أسرتك. ولكن هناك بعض المشاعر السلبية التي تمتص طاقتك وتجعلكِ منهكة وغير قادرة على التركيز في مهمتك الأساسية، وهي أن تكوني أم جيدة لأطفالك.تابعي القراءة لتتعرفي على 4 مشاعر سلبية تمتص طاقتك، وكيف تتعاملين معها حتى تكوني ام أفضل لأطفالك.1- الشعور بالذنبداخل كل أم صوت يخبرها أنها ليست كافية، وأنها مقصرة تجاه أطفالها، وهو ما يجعلها تشعر بالذنب معظم الوقت.تذكري أنكِ أفضل أم لأطفالك، وأنكِ تبذلين كامل جهدك، وهذا كافي جداً لتكوني أم جيدة.



بالتأكيد لديكِ حياة تنقصها بعض الأشياء، وبالتأكيد تشعرين بالرغبة في استكمال ما ينقصك، ولكن لا تجعلي الشعور بالسخط والاستياء يسيطر على حياتك ويجعلكِ غير راضية عنها كاملة لأن بعض الأمور غير مكتملة أو غير موجودة.

الشعور بالسخط والاستياء يحدث بسبب التركيز على السلبيات، لذا اقوميه بالتركيز على الإيجابيات والنعم التي تمتلكينها. مارسي الامتنان يومياً على النعم التي رزقكِ بها الله. 2- الشعور بالسخطبالتأكيد لديكِ حياة تنقصها بعض الأشياء، وبالتأكيد تشعرين بالرغبة في استكمال ما ينقصك، ولكن لا تجعلي الشعور بالسخط والاستياء يسيطر على حياتك ويجعلكِ غير راضية عنها كاملة لأن بعض الأمور غير مكتملة أو غير موجودة.الشعور بالسخط والاستياء يحدث بسبب التركيز على السلبيات، لذا اقوميه بالتركيز على الإيجابيات والنعم التي تمتلكينها. مارسي الامتنان يومياً على النعم التي رزقكِ بها الله.

3- الشعور بالإحباط

لستِ مثالية، فلا يوجد إنسان مثالي، الجميع يحاولون، وكذلك أنتِ، لذا لا تجعلي الفشل أو التعثر يصيبك بالإحباط لتترسخ داخلكِ فكرة أنكِ أم فاشلة.

أنتِ أم ناجحة لأنكِ تهتمين بأطفالك وتحاولين تقديم الأفضل لهم، فلا تتركي الشعور بالإحباط يمتص طاقتك ويصيبك بالاكتئاب.

4- الشعور بخيبة الأمل

تبذلين كامل جهدك، ولكنكِ لا تسيطرين على الوضع بالكامل، فهناك ظروف محيطة تتحكم في الأمور، مثلاً أنتِ تشجعين طفلك على المذاكرة، ولكنه لا يحصل على درجات جيدة، أو تشجعيه على الرياضة، ولكنه لا يحقق إنجازات فيها، وبالتالي تشعرين بخيبة الأمل.

