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المرأة

فيديو مسرب لشيرين عبد الوهاب يغضب الجمهور: "مقطع زي ده ما يتنشرش"

Lebanon 24
25-11-2022 | 05:00
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المصرية  شيرين عبد الوهاب مع زوجها الفنان المصري حسام حبيب، للمرة الأولى بعد عودتهما الى بعضهما.


واثار الفيديو الذي نشره والد الفنان حسام حبيب حالة من الجدل، لاسيما أنه يوثق لحظات خاصة لحسام وزوجته الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، اذ ظهرا في إحدى المطاعم الفاخرة، وبدا عليهما الانسجام.
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ويبدو أن الفيديو تم التقاطه للزوجين دون علمهما ودون أن ينتبها، لذلك تعرض حسين حبيب، والد حسام، للهجوم والانتقادات، فكتبت إحداهن: "الله يصلح حالهم، أنا مش فاهمة هو حضرتك عايز تلك مشاهدات مثلا؟ فيديو زي ده تقولهم عليه مبروك ما يتنشرش، منتهى الحب، طب واحنا مالنا، شنو مراقبهم عمو، شيل الفيديو لو سمحت".
 
 
وبعد تعرضه للانتقاد، قرر حسين حذف الفيديو نهائيًا من حسابه في "فيسبوك".
المصدر: الجديد
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