كيف تختارين مجعد الرموش المناسب لعينيك؟

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يتطلب وضع وصلات الرموش التزاماً طويلاً، وأحياناً عناية خاصة، ما يجعل الحصول عليها ليس بالأمر المتاح دائماً، لكن لحسن الحظ، هناك حلٌّ للحصول على مظهر رموشٍ رائع، حتى لو لم تكوني مستعدةً لبذل مجهود، وهو أن تكون لديكِ أداة تجعيد الرموش التي يمكن الاعتماد عليها دائمًا لتحسين مظهر رموشك.ورغم ذلك، فقد لا يكون بإمكانكِ امتلاك واحدٍ ببساطة، لأن هناك الكثير مما تجب معرفته للوصول إلى أفضل أداة تجعيد رمش لشكل عينيكِ، وحجم الجفن، وطول الرموش.ضعي في اعتبارك شكل عينيك:رغم أن الكثير من أدوات تجعيد الرموش تدعي أنها تلبي جميع أشكال العيون، فإن هناك أشكالًا معينة للعين لها احتياجات خاصة لتجعيد الرموش، لذا من الأفضل اختيار واحدٍ به انحناء يتماشى مع شكل عينيك.وفي حال لم تكوني على دراية جيدة بأدوات تجعيد الشعر حتى الآن، وترغبين في تفادي أي ضرر محتمل على جفنيكِ، فيجب عليك أيضاً البحث عن تلك التي تحتوي على وسادات مطاطية، لأنها توفر المرونة، وتساعد في جعل عملية الشباك أكثر سلاسة.طول رموشك:الرموش الطويلة هي الأسهل في تجعيدها، لكن إذا كانت قصيرة ومستقيمة، فإن أدوات تجعيد الرموش الصغيرة تعمل بشكل أفضل معها، أي أن الأمر كله يتعلق بإيجاد الزاوية الصحيحة لبدء تجعيدها.وفي حين أن فكرة استخدام أداة كهربائية قريبة جداً من العين مرعبة تماماً، إلا أنها في الواقع يمكن أن تكون فعالة جداً في تثبيت تجعيد الشعر، مقارنةً بمكواة تجعيد الشعر العادية، فهي مثالية لإنشاء مظهر أكثر تحديداً وإطالة للرموش.لكن نظراً لوجود حرارة، يجب عليكِ استخدام هذه الأداة بحذر، وإذا كانت أداة تجعيد الرموش الكهربائية ساخنة جداً بحيث لا يمكن لمسها، فهذا يعني أنها ساخنة جداً على رموشك وجفونك. (زهرة الخليج)