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المرأة
تسريحة الستينيات تعود بقوة... أشهر النجمات تعتمدها!
Lebanon 24
24-01-2023
|
16:00
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تفضل معظم السيدات تسريحة الريترو المميزة للمناسبات، والتي تعتبر من أقدم تسريحات الشعر التي كانت ولا تزال إلى الآن تعتمدها أهم النجمات حول العالم، للحصول على إطلالة لافتة وجذابة.
ورغم أن تسريحة الريترو اشتُهرت في ستينيات القرن الماضي، إلا أن وهجها يعود ضمن أجمل التسريحات المعتمدة هذا العام، لذلك ستعود الريترو لتكون من أهم تسريحات الشعر المنتظرة والتي يمكن اختيارها لأي وقت أو مناسبة، سواء للحياة اليومية أو للحفلات أو المناسبات للحصول على تسريحة كلاسيكية وجميلة.
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ولكن ينصح خبراء الجمال هذا الموسم بتطبيق الريترو بخطوات ناعمة غير مبالَغ فيها لتتناسب مع كل الأعمار والمناسبات.
والريترو تناسب أطوال الشعر المختلفة، ومعظم أشكال الوجوه، والأكيد أنها تختلف عن التسريحة المتموّجة للشعر، إذ تعتمد هذه التسريحة على تجعيد وتكسير خصلات الشعر من البداية، فيظهر الشعر متماسكاً ومتكسراً مع بعضه البعض، ولكن في التسريحة المتموّجة يكون الشعر مفروداً في الجذور ومتموجاً عند الأطراف.
المصدر:
لها
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