ظهرت بملابس داخلية.. مُجددا ميريام كلينك تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

وكعادتها أثارت ميريام الجدل بإطلالتها، وهاجمها العديد من المتابعين.

فقد ظهرت ميريام ببنطال مفتوح عند منطقة الخصر أظهر ملابسها الداخلية.

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وكانت ميريام أصدرت مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "عملي" أحدثت فيها ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ميريام حديث السوشيل ميديا بعد ذهابها إلى عزاء الراحل وديع وسوف ابن الفنان جورج وسوف حيث بقيت لدقيقة فقط وخرجت من صالون الكنيسة ما أثار بلبلة.