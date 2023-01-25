منى زكي عن زوجها أحمد حلمي: "متعدد المواهب" وممثل خطير

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أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها بالجائزة الشرفية لصناع الترفيه، ولفتت إلى أنها مضاعفة بسبب تكريم زوجها الفنان أحمد حلمي معها بنفس الوقت، وقالت إنها تتعلم منه لأنه "متعدد المواهب" ووصفته ب "الممثل الخطير"، ورد عليها حلمي مؤكداً أنها تقول هذا الكلام لأنها حريصة على دعمه دوماً.وقالت الفنانة منى زكي في تصريحات على السجادة الخزامية لحفل صناع الترفيه إنها تُحب فن زوجها الفنان أحمد حلمي، مشيرة إلى أن الأخير يمتلك العديد من المواهب وليس موهبة واحدة، موضحة: "أنا بتعلم من جوزي وبتبسط أنه قد أيه هو بيحب فنه وبيجتهد فيه، وجوزي معندوش موهبة واحدة لأ بيعرف يرسم وبيكتب وممثل خطير، وأنا بتعلم من اختلافه وكمية المواهب اللي عنده".ورد أحمد حلمي مازحًا: "عشان أنا جوزها هي اتوصت بيّا شوية، ومنى بتمثل من قبلي من وهي صغيرة وإحنا الأتنين بندعم بعض، والحقيقة هي بتدعمني أكتر بكتير من دعمي ليها، ودايما بتقف جمبي وصريحة، وبتعرف تفصل ما بين إني جوزها وإني، يعني لو عامل حاجة مش كويسة بتقولي على طول".