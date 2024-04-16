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المرأة

ابنة انجلينا جولي وبراد بيت تلفت الأنظار على السجادة الحمراء.. وشبه واضح لوالدها (صورة)

Lebanon 24
16-04-2024 | 01:45
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حضرت النجمة العالمية "أنجلينا جولي" افتتاح مسرحيتها الجديدة The Outsider وحرصت على اصطحاب ابنها بالتبني باكس، إلى جانب ابنتها البيولوجيه من طليقها براد بيت فيفيان.

ولفتت النجمة العالمية الانظار على السجادة الحمراء رفقة ابنتها فيفيان البالغة من العمر 15 عامًا وهي التوأم لابنها الثاني نوكس. (الجديد)
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