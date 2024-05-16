هذا ما تتوحم عليه زوجة جاستن بيبر في فترة حملها.. مزيج غريب من المكونات! (صورة)

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كشفت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر، عن طبق الطعام الذي تتناوله بكثرة خلال فترة الوحام، رافضةً أي انتقاد أو اشمئزاز من المزيج الغريب لوجبتها المفضلة خلال فترة حملها بطفلها الأول من زوجها المغني الكندي جاستن بيبر.وشاركت هايلي صورة للطبق الذي تشتهيه بكثرة خلال فترة الحمل عبر حسابها في "إنستغرام"، ليتضح أنه سلطة البيض مع المخلل والصلصة الحارة.وكتبت هايلي ممازحة: "أكثر ما اشتهيه في الوقت الحالي، سلطة البيض فوق شريحة مخلل مع صلصة حارة.. ولن أسمح لأحدكم بالحكم علي". (البوابة)